"Динамо" обыграло "Зету" благодаря голу Козлова

"Динамо" в товарищеском матче обыграло черногорский клуб "Зета" со счетом 1:0. Единственный гол забил Алексей Козлов.

Бело-голубые располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. "Зета" занимает третье место в чемпионате Черногории.​

Товарищеский матч

"Динамо" – "Зета" – 1:0 (1:0)

Гол: Козлов, 31 (1:0).

"Динамо": Лещук (Шунин, 45), Темников, Козлов, Хольмен, Калугин, Соснин, Тетте, Грулев, Москвичев, Марков (Луценко, 67), Обольский.

14 февраля. Белек. Стадион "Cornelia Delux".