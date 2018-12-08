"Динамо" обыграло "Урал", "Краснодар" и "Уфа" сыграли вничью в молодежном первенстве

"Динамо" победило "Урал" в матче 17-го тура молодежного первенства (3:1). Бело-голубые набрали 29 очков и поднялись на 6-е место в турнирной таблице, екатеринбуржцы с 18 баллами занимают 11 строчку.

Молодежные команды

17-й тур

"Динамо - мол." (Москва) - "Урал - мол." (Екатеринбург) - 3:1 (1:1)

Голы: Липовой, 6 (1:0). Юсупов, 9 (1:1). Лацевич, 82 (2:1). Мелекесцев, 84 (3:1).

Судья: Сафоненко (Абакан).

08 декабря. Химки. Стадион "Новогорск-Динамо".

"Краснодар" и "Уфа" сыграли вничью (2:2). "Быки" с 30 очками занимают 4-е место в турнирной таблице, уфимский клуб располагается на последней строчке, имея в активе 8 баллов.

"Краснодар - мол." (Краснодар) - "Уфа - мол." (Уфа) - 2:2 (1:1)

Голы: Журавлев, 3 (0:1). Парадин, 39 (1:1). Сперцян, 83 - с пенальти (2:1). Журавлев, 90+3 (2:2).

Судья: Аношин (Санкт-Петербург).

08 декабря. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".

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