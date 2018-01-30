"Динамо" обыграло "Тренчин" в первом матче Рауша

Московское "Динамо" обыграло словацкий "Тренчин" со счетом 3:1 в товарищеском матче. Отметим, что в этой встрече за столичный клуб дебютировал защитник Константин Рауш, который ранее перешел из "Кельна". Он провел на поле первый тайм.

В составе победителей дубль оформил Вячеслав Грулев, один мяч на счету Евгения Луценко.

Товарищеский матч

"Динамо" (Москва) – "Тренчин" – 3:1 (1:1)

Голы: Паур, 9 (0:1). Луценко, 22 (1:1). Грулев, 54 (2:1). Грулев, 72 (3:1).

"Динамо": Шунин, Рыков (Темников, 46), Рауш (Козлов, 46), Цаллагов (Хольмен, 46), Морозов (Калугин, 46), Шуньич (Соснин, 46), Соу (Катрич, 46), Ташаев (Кузьмин, 46), Луценко (Грулев, 46), Черных (Москвичев, 46), Марков (Обольский, 46).

Предупреждение: Козлов, 70.

30 января. Белек. Стадион "Cornelia Diamond Sports Center".