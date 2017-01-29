19:02 29 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Динамо" обыграло "Томь", Погребняк не забил пенальти

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"Динамо" взяло верх над "Томью" в товарищеском матче - 2:1. В поединке были назначены три пенальти. В первом тайме удар не реализовал Павел Погребняк, а вот Артем Попов и Евгений Луценко смогли поразить ворота соперников с 11-метровой отметки.

Контрольный матч 

"Динамо" - "Томь" - 2:1 (1:0)

Голы: Темников, 40 (1:0). Попов, 53 - с пенальти (1:1). Луценко, 80 - с пенальти (2:1). 

Нереализованный пенальти: Погребняк (Д), 37 (мимо).

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Андрей Троцкийй

Ну правильно! Человек за год 70 минут отыграл, ему за это 30 миллионов должны - так еще и пенальти забивать должен? Это он из вредности промахнулся! Если бы мне 30 миллионов были должны - я бы тоже не попал!

11:49

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