"Динамо" обыграло "Томь", Погребняк не забил пенальти

"Динамо" взяло верх над "Томью" в товарищеском матче - 2:1. В поединке были назначены три пенальти. В первом тайме удар не реализовал Павел Погребняк, а вот Артем Попов и Евгений Луценко смогли поразить ворота соперников с 11-метровой отметки.

Контрольный матч

"Динамо" - "Томь" - 2:1 (1:0)

Голы: Темников, 40 (1:0). Попов, 53 - с пенальти (1:1). Луценко, 80 - с пенальти (2:1).

Нереализованный пенальти: Погребняк (Д), 37 (мимо).