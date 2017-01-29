"Динамо" обыграло "Томь", Погребняк не забил пенальти

"Динамо" взяло верх над "Томью" в товарищеском матче - 2:1. В поединке были назначены три пенальти. В первом тайме удар не реализовал Павел Погребняк, а вот Артем Попов и Евгений Луценко смогли поразить ворота соперников с 11-метровой отметки.
Контрольный матч
"Динамо" - "Томь" - 2:1 (1:0)
Голы: Темников, 40 (1:0). Попов, 53 - с пенальти (1:1). Луценко, 80 - с пенальти (2:1).
Нереализованный пенальти: Погребняк (Д), 37 (мимо).
Андрей Троцкийй
Ну правильно! Человек за год 70 минут отыграл, ему за это 30 миллионов должны - так еще и пенальти забивать должен? Это он из вредности промахнулся! Если бы мне 30 миллионов были должны - я бы тоже не попал!
11:49