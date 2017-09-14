"Динамо" обыграл "Арсенал" и вышел на первое место в молодежном первенстве

"Динамо" одержало гостевую победу над "Арсеналом" в матче 10-го тура молодежного первенства премьер-лиги со счетом 3:1. За москвичей отличился нападающий Николай Обольский и дважды забил полузащитник Илья Гоманюк. В составе тульской команды отметился забитым мячом защитник Андрей Шустов.

Благодаря этой победе бело-голубые возглавили турнирную таблицу молодежного первенства.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

10-й тур

"Арсенал – мол." (Тула) – "Динамо – мол." (Москва) – 1:3 (0:2)

Голы: Обольский, 17 – с пенальти (0:1). Гоманюк, 29 (0:2). Шустов, 49 (1:2). Гоманюк, 90+1 (1:3).

Судья: Шишкин (Ижевск).

14 сентября. Тула. Стадион "ДЮСШ Арсенал".