"Динамо" объявило об уходе Терехова

Московское "Динамо" расторгло соглашение с защитником Сергеем Тереховым по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт бело-голубых.

27-летний россиянин приходил в "Динамо" дважды: первый – в 2009 году, второй раз – в 2016-м. В прошлом сезоне Терехов помог "Динамо" выиграть первенство ФНЛ и вернуться в высший эшелон российского футбола. В этом сезоне на его счету 13 матчей за бело-голубых.

Футбольный клуб "Динамо" поблагодарил Терехова за самоотверженную игру в составе команды и пожелал успехов в дальнейшей карьере.