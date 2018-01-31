19:13 | Футбол — РФПЛ

"Динамо" объявило об уходе Терехова


Московское "Динамо" расторгло соглашение с защитником Сергеем Тереховым по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт бело-голубых.

27-летний россиянин приходил в "Динамо" дважды: первый – в 2009 году, второй раз – в 2016-м. В прошлом сезоне Терехов помог "Динамо" выиграть первенство ФНЛ и вернуться в высший эшелон российского футбола. В этом сезоне на его счету 13 матчей за бело-голубых.

Футбольный клуб "Динамо" поблагодарил Терехова за самоотверженную игру в составе команды и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=13264

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