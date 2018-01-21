"Динамо" объявило о трансфере Рауша

Защитник Константин Рауш перешел из "Кельна" в "Динамо", сообщает пресс-служба московского клуба. Детали контракта с 27-летним игроком не разглашаются.
В Германии Рауш выступал за такие команды, как "Ганновер", "Штутгарт", и "Дармштад". За "Кельн" на его счету 50 игр, в которых он забил один мяч и сделал 5 результативных передач.
За сборную России он дебютировал в ноябре 2017 года и провел четыре встречи.
Константин Рауш перешел в #Динамо#трансферыДинамо #fcdmhttps://t.co/6ZUvTVTZwr pic.twitter.com/TiJr3V94Qk– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 21 января 2018 г.
ДжЫмкО
Хотя не совсем понятно, зачем он нам нужен? И Калитвинцев, и сейчас Хохлов явно неравнодушны к классике 4-4-2, а нахрена при такой схеме атакующий крайний защитник?
18:35
ДжЫмкО
Эх товарищи, пытаетесь бомжей и поросят вежливым обращением и умными мыслями пронять, нет, они только бомжесвинный язык понимают)
18:27
Платошкин Андрей
Don Красиво балбе*а поставил на место!
17:56
Don
Millwall82, при всём при этом вы даже не можете догнать Динамо по титулам, имея неограниченный бюджет и неограниченную политическую поддержку, хотя мусора свой последний чемпионский титул завоевали более 40 лет тому назад) Так что покорители Асмаралов молчите в тряпочку и ведите себя скромнее)))
17:54
Урфин Джюс
Millwall82 Лучше не пиши ничего.. Как в поговорке.. "когда ты молчишь, - кажешься умнее"
17:35
К.Б.Ын
Anry На вид ему полтинник. 16:21--------- точно, не меньше 47 )
17:04
Завхоз Лызин
Надо было с Дьяковым посоветоваться, а то через полгода будет ныть, что Динамо его на бабки кинуло...
16:56
Динамо Клин
Надеюсь, мы выйдем из зоны вылета.
16:49
nikitka2254
Какие деньги ещё им подкинули,это все покупают на то что ушел бечирай щас ещё контракты с зотовым сапетой и Погребняка расторгнут
16:38
Millwall82
Самый лучший день заходил вчера, динамо - суперклуб, мечтали мусора Но бросил Ротенберг, Нагнуло уефа, В фнл пора!!!
16:25
asc0002
Мусорам снова бабла подсыпали. И все ради того, чтобы не вылететь в пердив)
16:23
Anry
На вид ему полтинник.
16:21
Gonzo_7
Сомнительный выбор. Наверное его шантажом заманили.
16:14
Millwall82
странный немец, а он именно русский немец, как Миллер например, живи казалось у себя, но захотелось в ФНЛ, поближе к Кемерово (родной его город).
16:10