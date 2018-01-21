16:03 | Футбол — РФПЛ

"Динамо" объявило о трансфере Рауша

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Защитник Константин Рауш перешел из "Кельна" в "Динамо", сообщает пресс-служба московского клуба. Детали контракта с 27-летним игроком не разглашаются.

В Германии Рауш выступал за такие команды, как "Ганновер", "Штутгарт", и "Дармштад". За "Кельн" на его счету 50 игр, в которых он забил один мяч и сделал 5 результативных передач.

За сборную России он дебютировал в ноябре 2017 года и провел четыре встречи.

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=13245

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КОММЕНТАРИИ (14)
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ДжЫмкО

Хотя не совсем понятно, зачем он нам нужен? И Калитвинцев, и сейчас Хохлов явно неравнодушны к классике 4-4-2, а нахрена при такой схеме атакующий крайний защитник?

18:35

ДжЫмкО

Эх товарищи, пытаетесь бомжей и поросят вежливым обращением и умными мыслями пронять, нет, они только бомжесвинный язык понимают)

18:27

Платошкин Андрей

Don Красиво балбе*а поставил на место!

17:56

Don

Millwall82, при всём при этом вы даже не можете догнать Динамо по титулам, имея неограниченный бюджет и неограниченную политическую поддержку, хотя мусора свой последний чемпионский титул завоевали более 40 лет тому назад) Так что покорители Асмаралов молчите в тряпочку и ведите себя скромнее)))

17:54

Урфин Джюс

Millwall82 Лучше не пиши ничего.. Как в поговорке.. "когда ты молчишь, - кажешься умнее"

17:35

К.Б.Ын

Anry На вид ему полтинник. 16:21--------- точно, не меньше 47 )

17:04

Завхоз Лызин

Надо было с Дьяковым посоветоваться, а то через полгода будет ныть, что Динамо его на бабки кинуло...

16:56

Динамо Клин

Надеюсь, мы выйдем из зоны вылета.

16:49

nikitka2254

Какие деньги ещё им подкинули,это все покупают на то что ушел бечирай щас ещё контракты с зотовым сапетой и Погребняка расторгнут

16:38

Millwall82

Самый лучший день заходил вчера, динамо - суперклуб, мечтали мусора Но бросил Ротенберг, Нагнуло уефа, В фнл пора!!!

16:25

asc0002

Мусорам снова бабла подсыпали. И все ради того, чтобы не вылететь в пердив)

16:23

Anry

На вид ему полтинник.

16:21

Gonzo_7

Сомнительный выбор. Наверное его шантажом заманили.

16:14

Millwall82

странный немец, а он именно русский немец, как Миллер например, живи казалось у себя, но захотелось в ФНЛ, поближе к Кемерово (родной его город).

16:10