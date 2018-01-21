"Динамо" объявило о трансфере Рауша

Защитник Константин Рауш перешел из "Кельна" в "Динамо", сообщает пресс-служба московского клуба. Детали контракта с 27-летним игроком не разглашаются.

В Германии Рауш выступал за такие команды, как "Ганновер", "Штутгарт", и "Дармштад". За "Кельн" на его счету 50 игр, в которых он забил один мяч и сделал 5 результативных передач.

За сборную России он дебютировал в ноябре 2017 года и провел четыре встречи.