"Динамо" объявило о расторжении контракта с Бечираем

"Динамо" расторгло контракт с нападающим Фатошем Бечираем по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. 29-летний игрок выступал за московскую команду с февраля 2016 года.
По информации "СЭ", Бечирай перейдет в бельгийский "Мехелен".
– "Динамо" благодарит Фатоша за игру в составе нашей команды и желает успехов в дальнейшей карьере, – говорится в сообщении на официальном сайте бело-голубых.
В текущем сезоне футболист провел 18 матчей в чемпионате России, в которых забил два гола.
Урфин Джюс
Ну конечно, у нас же нападающих хоть задницей ешь. Можно очередного отпустить, и причем, опять бесплатно.. Дух АДжоева неистребим!
16:19
makszhernov
это что то не вероятное!!! Люди хорош работать на дядю, начинай зарабатывать реальные деньги самостоятельно!!! http://zenclicks.ru/public/343471374198620104
15:32