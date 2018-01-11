15:08 | Футбол — РФПЛ

"Динамо" объявило о расторжении контракта с Бечираем

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"Динамо" расторгло контракт с нападающим Фатошем Бечираем по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. 29-летний игрок выступал за московскую команду с февраля 2016 года.

По информации "СЭ", Бечирай перейдет в бельгийский "Мехелен".

– "Динамо" благодарит Фатоша за игру в составе нашей команды и желает успехов в дальнейшей карьере, – говорится в сообщении на официальном сайте бело-голубых.

В текущем сезоне футболист провел 18 матчей в чемпионате России, в которых забил два гола.

Таблица переходов РФПЛ

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=13223

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Урфин Джюс

Ну конечно, у нас же нападающих хоть задницей ешь. Можно очередного отпустить, и причем, опять бесплатно.. Дух АДжоева неистребим!

16:19

makszhernov

это что то не вероятное!!! Люди хорош работать на дядю, начинай зарабатывать реальные деньги самостоятельно!!! http://zenclicks.ru/public/343471374198620104

15:32