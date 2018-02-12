12:32 | Футбол — РФПЛ

"Динамо" объявило о расторжении арендного соглашения с Тьямом


"Динамо" расторгло арендное соглашение с полузащитником Хали Тьямом по обоюдному согласию сторон, информирует пресс-служба бело-голубых. Ранее сообщалось о том, что футболист вернется в МТК, которому принадлежат права на сенегальца.

Бело-голубые взяли Тьяма в аренду в летнее трансферное окно. Он провел за "Динамо" шесть матчей в чемпионате России, в которых результативными действиями не отметился.

Отметим, что ранее команду покинули Павел Погребняк, Вандерсон, Сергей Нарубин, Фатос Бечирай и Сергей Терехов.

 
 

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=13288

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