"Динамо" обратилось в РФПЛ с просьбой дать оценку судейству в матче с "Ростовом"

Начальник "Динамо" Александр Удальцов заявил, что клуб в письменной форме обратился в РФПЛ с просьбой дать оценку судейским решениям в матче 5-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:1). Напомним, ранее генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев выступил с заявлением через официальный сайт команды, где назвал некомпетентными действия судьи в матче с "Ростовом". В частности, упоминается момент с назначением пенальти на 19-й минуте, с которого был забит единственный мяч.
– Футбольный клуб в письменной форме обратился в РФПЛ с просьбой дать оценку эпизодам, которые, на наш взгляд, повлияли на результат матча с "Ростовом", – цитирует ТАСС Удальцова. - В первую очередь, конечно, это момент, связанный с назначением пенальти в наши ворота, а также эпизод, когда за явный удар локтем не был удален с поля Александр Гацкан. К сожалению, это не первая ситуация в нынешнем чемпионате, когда решения арбитров влияют на итоговый счет. Поэтому мы официально обратились в лигу.
С удивлением прочитали слова уважаемого мной и, к сожалению, рано закончившего судить Александра Егорова, который почему-то посчитал, что наш гендиректор комментирует матчи из Монако. Евгений Иванович, несмотря на высокую загруженность, всегда находит время быть с нашими командами – основной и молодежной, посещает не только игры, но также тренировки и сборы. Был Евгений Иванович и на вчерашнем матче, исход которого предопределила не игра команд, а решения арбитра встречи.
Platinum1991
Арбитр Лапочкин НЕ ВИНОВАТ в том, что Динамо ПРОИГРАЛО! Пенальти в ворота Динамо был 100%!!! Арбитр Лапочкин верно назначил пенальти в ворота Динамо и по делу!!! Пусть Самба Соу ГРЯЗНО не играет в своей штрафной и не привозит Динамо пенальти! Соу, при пробежке, перекрывая ему движение, ногами сбивает игрока Ростова, а руки поднял вверх и хотел обмануть арбитра. Такие нарушения в Европе арбитры знают и уже не один пенальти назначили за подобное нарушение в штрафной! Кому не лень посмотрите в интернете и НЕЧЕГО валить на арбитра Лапочкина! Арбитр Лапочкин отсудил ОТЛИЧНО и к нему вопросов по судейству НЕТ! Ростов победил ЗАСЛУЖЕННО и ЧЕСТНО - без помощи судей! Поздравляем Ростов с победой, а Динамо и Калитвинцев, пусть не горюют. Тренеру Динамо надо растолковать игрокам, как играть в своей штрафной площади и как игрокам атаки Динамо надо забивать голы в ворота соперников! Благодарим арбитра Лапочкина за отличную работу в матче Ростов - Динамо!!! Равнение на арбитра Лапочкина! Молодец! Всё правильно сделал и назначил ПЕНАЛЬ в ворота Динамо по делу!
17:41