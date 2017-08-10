"Динамо" обратилось в РФПЛ с просьбой дать оценку судейству в матче с "Ростовом"

Начальник "Динамо" Александр Удальцов заявил, что клуб в письменной форме обратился в РФПЛ с просьбой дать оценку судейским решениям в матче 5-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:1). Напомним, ранее генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев выступил с заявлением через официальный сайт команды, где назвал некомпетентными действия судьи в матче с "Ростовом". В частности, упоминается момент с назначением пенальти на 19-й минуте, с которого был забит единственный мяч.

– Футбольный клуб в письменной форме обратился в РФПЛ с просьбой дать оценку эпизодам, которые, на наш взгляд, повлияли на результат матча с "Ростовом", – цитирует ТАСС Удальцова. - В первую очередь, конечно, это момент, связанный с назначением пенальти в наши ворота, а также эпизод, когда за явный удар локтем не был удален с поля Александр Гацкан. К сожалению, это не первая ситуация в нынешнем чемпионате, когда решения арбитров влияют на итоговый счет. Поэтому мы официально обратились в лигу.

С удивлением прочитали слова уважаемого мной и, к сожалению, рано закончившего судить Александра Егорова, который почему-то посчитал, что наш гендиректор комментирует матчи из Монако. Евгений Иванович, несмотря на высокую загруженность, всегда находит время быть с нашими командами – основной и молодежной, посещает не только игры, но также тренировки и сборы. Был Евгений Иванович и на вчерашнем матче, исход которого предопределила не игра команд, а решения арбитра встречи.