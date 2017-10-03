"Динамо": не теряем надежду, что Погребняк заиграет

Глава ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский в интервью "СЭ" рассказал подробности контракта нападающего Павла Погребняка. По его словам, клуб не потерял надежду, что 33-летний форвард еще заиграет.

– Правда ли, что зарплата форварда составляет 2 миллиона евро в год?

– Давайте скажу так – эта информация похожа на правду, но несколько завышена. Все же мы еще не потеряли надежду, что Павел заиграет… Я прекрасно помню, как он играл в лучшие годы, это был настоящий лидер тех команд, где он играл. Мы всячески заинтересованы в том, чтобы Павел показывал результат, но определение места игрока в составе – прерогатива главного тренера, и ни руководство клуба, ни общества "Динамо" не влияет и не будет влиять на эти функции тренера.

– Вы же наверняка хотели встретиться с теми менеджерами, которые подписывали такой договор?

– А смысл? Кобелев заключал. И что, посмотреть ему в глаза? Он скажет, что думал – Погребняк будет звездой. А вас не удивляет, что Жиркова приобрели за 15 миллионов евро, а в "Зенит" продали за 640 тысяч? Это более значимые суммы, чем в случае с Погребняком. Или Денисов. Он был куплен за 21 миллион, а ушел бесплатно, при этом на срок аренды в "Локомотив" мы ему платили ежемесячно 200 тысяч евро. (Сергей ЕГОРОВ, Михаил ЗИСЛИС)