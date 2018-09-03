"Динамо" не предоставило "Анжи" информацию об избиении болельщиков махачкалинцев на "Арене Химки"

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов заявил, что клуб из Махачкалы не получил никакой информации от "Динамо" по поводу драки на трибунах "Арены Химки".

По ходу матча 6-го тура РПЛ "Динамо" – "Оренбург" (2:0) несколько болельщиков выложили на центральной трибуне надпись "Анжи, живи", после чего соседи по трибуне – фанаты бело-голубых – проявили агрессию к одному из участников акции, вследствие чего завязалась потасовка.

– Заместитель генерального директора по безопасности "Анжи" связывался с коллегами из "Динамо", они не предоставили никакой информации о драке и сказали, что ситуация прошла мимо клуба. По крайней мере, с его слов все так, – говорит Флегонтов. – К нам с жалобами никто не обращался, поэтому можем только догадываться, что именно произошло, поскольку наших представителей не было на стадионе, мы ведь не участвовали в этой игре.

– Получается, "Анжи" не в силах разобраться в этом деле, дальше все зависит только от "Динамо"?

– Логично. Мы могли бы знать что-то конкретное о случившемся, только если бы знали пострадавших болельщиков, либо если бы в клуб поступило обращение от этих людей. В "Анжи" же узнали о драке из прессы. (Иван ТОРОПЦЕВ)