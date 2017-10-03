"Динамо" не намерено возвращать Кобелева

Глава ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский в интервью "СЭ" отметил, что футбольный клуб не намерен привлекать к работе бывшего наставника Андрея Кобелева.

– Не так давно Андрей Кобелев дал интервью "СЭ". Тренер считает, что не сними его клуб с работы за три тура до конца, "Динамо" бы в премьер-лиге осталось. Согласны с высказыванием Кобелева?

– Многое по этому поводу можно сказать – если бы Бечирай не попал в штангу, мы бы победили "Арсенал", а если бы Панченко не попал в перекладину, выиграли бы у "Зенита". И если бы бабушка была бы дедушкой… Серьезно обсуждать это не стоит.

– Тем не менее, Андрей Николаевич заметная персона в динамовском движении. Планируете его привлекать к работе?

– Пока нет. Он уже себя проявил, этого достаточно. Нужно передохнуть.