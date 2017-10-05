"Динамо" не будет форсировать сроки восстановления Панченко

Главный врач "Динамо" Александр Ярдошвили сообщил, что в клубе рассчитывают на восстановление нападающего Кирилла Панченко к началу весенней части чемпионата России. Форвард бело-голубых получил травму передней крестообразной связки колена в матче 10-го тура премьер-лиги против тульского "Арсенала" (0:1), который состоялся 15 сентября. Спустя 5 дней он был прооперирован.

- Пока идет только первичный реабилитационный процесс, - цитирует официальный сайт "Динамо" Ярдошвили. - Была операция по поводу пластики передней крестообразной связки и частичной пластики латеральной связки. Сейчас Панченко работает в римской клинике, в Москву он прилетит 12 октября, после чего станет заниматься на нашей базе в Новогорске. Мы ждем форварда в полной боевой готовности в марте. Даже если все будет идти очень хорошо, форсировать сроки не станем.

Напомним, в этом сезоне Панченко принял участие в 10 матчах чемпионата России, забив 4 мяча (1 - с пенальти).