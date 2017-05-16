"Динамо" надеется, что средняя посещаемость домашних матчей в чемпионате России составит восемь тысяч болельщиков

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев отметил, что средняя посещаемость домашних матчей бело-голубых в чемпионате России в сезоне-2017/18, по оценке клуба, составит около восьми тысяч болельщиков. Он также добавил, что не стоит гордиться посещаемостью игр в ФНЛ в нынешнем сезоне.

- У нас есть цифра средней посещаемости домашних матчей, но гордиться ей не стоит, - приводит ТАСС слова Муравьева. - Надо понимать, что мы играли не в премьер-лиге, а посещаемость в первую очередь связана с уровнем мастерства тех соперников, которые у нас были. Но на последний домашний матч с "Шинником" пришло почти восемь тысяч человек, и мы рассчитываем, что в новом сезоне средняя посещаемость игр будет примерно на том же уровне.

В сезоне-2016/17 общая посещаемость домашних матчей московского клуба составила 77 682 зрителя, в среднем - 4 088 болельщиков за встречу. По его итогам бело-голубые вернулись в премьер-лигу после годичного отсутствия.