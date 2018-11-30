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"Динамо" на 86-й минуте вырвало ничью у "Рубина"

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"Рубин" и "Динамо" сыграли вничью в матче 16-го тура премьер-лиги (1:1). На 69-й минуте автоголом отметился нападающий бело-голубых Евгений Луценко, а на 86-й отличился вышедший на замену хавбек Вячеслав Грулев.

"Рубин" набрал 22 очка и расположился на 8-м месте в турнирной таблице. "Динамо" с 17 баллами занимает 12 строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига 

16-й тур 

"Рубин" (Казань) - "Динамо" (Москва) - 1:1 (0:0)

Голы: Луценко, 69 - в свои ворота (1:0). Грулев, 86 (1:1). 

"Рубин" (Казань): Коновалов, Устинов, Уремович, Сесар Навас, Сорокин, Калинин, Гранат, Могилевец, Подберезкин, Байрамян (Сагитов, 90), Азмун (Полоз, 84).

"Динамо" (Москва): Шунин, Хольмен, Рыков (Темников, 19), Шуньич, Козлов, Москвичев, Соснин, Кардозу (Липовой, 64), Черных (Грулев, 77), Жоаузинью, Луценко.

Предупреждения: Козлов, 24. Темников, 30. Азмун, 52. Гранат, 72. 

Судьи: Турбин (Дмитров). Стипиди (Краснодар), Миневич (Смоленск).

30 ноября. Казань. Стадион "Казань Арена".

Рубин - Динамо

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