"Динамо" - любимый клиент "Крыльев"

"Крылья Советов" в матче 10-го тура обыграли "Динамо" (1:0) и довели число побед над бело-голубыми в чемпионатах страны до 16.

Ни одна команда не уступала самарцам так часто. "Ростов" потерпел от "Крыльев" 15 поражений. "Динамо", чаще проигрывало четырем клубам – "Спартаку" (27), "Локомотиву" (24), "Зениту" (21) и ЦСКА (17). (Кирилл Бурдаков)

Клубы, проигравшие "Крыльям Советов" больше 10 матчей чемпионата России