16:52 | Футбол — РПЛ

"Динамо" - любимый клиент "Крыльев"

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"Крылья Советов" в матче 10-го тура обыграли "Динамо" (1:0) и довели число побед над бело-голубыми в чемпионатах страны до 16.

Ни одна команда не уступала самарцам так часто. "Ростов" потерпел от "Крыльев" 15 поражений. "Динамо", чаще проигрывало четырем клубам – "Спартаку" (27), "Локомотиву" (24), "Зениту" (21) и ЦСКА (17). (Кирилл Бурдаков)

Клубы, проигравшие "Крыльям Советов" больше 10 матчей чемпионата России

Соперник

И

В

Н

П

М

О

Динамо

45

16

11

18

47-57

59

Ростов

47

15

14

18

54-61

59

Алания

30

12

10

8

42-39

46

Зенит

42

12

8

22

40-66

44

Торпедо

30

11

7

12

40-36

40
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