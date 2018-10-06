"Динамо" - любимый клиент "Крыльев"

"Крылья Советов" в матче 10-го тура обыграли "Динамо" (1:0) и довели число побед над бело-голубыми в чемпионатах страны до 16.
Ни одна команда не уступала самарцам так часто. "Ростов" потерпел от "Крыльев" 15 поражений. "Динамо", чаще проигрывало четырем клубам – "Спартаку" (27), "Локомотиву" (24), "Зениту" (21) и ЦСКА (17). (Кирилл Бурдаков)
Клубы, проигравшие "Крыльям Советов" больше 10 матчей чемпионата России
|
Соперник
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Динамо
|
45
|
16
|
11
|
18
|
47-57
|
59
|
Ростов
|
47
|
15
|
14
|
18
|
54-61
|
59
|
Алания
|
30
|
12
|
10
|
8
|
42-39
|
46
|
Зенит
|
42
|
12
|
8
|
22
|
40-66
|
44
|
Торпедо
|
30
|
11
|
7
|
12
|
40-36
|
40
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