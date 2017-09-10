"Динамо" и "Зенит" голов не забили

"Динамо" на своем поле сыграло вничью с "Зенитом" в матче 9-го тура чемпионата России – 0:0. Команды нанесли по два удара в створ ворот, однако поразить цель не смогли. Отметим, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба, который в последнее время не попадает в стартовый состав команды, вышел на поле на 55-й минуте, однако результативными действиями не отметился. "Зенит" во второй раз подряд играет со счетом 0:0 (в 8-м туре питерцы сыграли вничью с "Ростовом"), а также не пропускают четвертый матч кряду.

"Зенит" по-прежнему не имеет поражений в чемпионате России, набрал 21 очко и возглавляет турнирную таблицу. С первой строчки команду Роберто Манчини уже в этом туре может потеснить "Локомотив", если обыграет на выезде "Ахмат". "Динамо" набрало 9 очков и занимает 11-е место.

"Зенит" 14 сентября сыграет на выезде с "Вардаром" в матче группового турнира Лиги Европы. В 10-м туре премьер-лиги питерский клуб встретится дома с "Уфой".

"Динамо" в следующем туре сыграет на выезде с тульским "Арсеналом".

Чемпионат России

Премьер-лига

9-й тур

"Динамо" (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:0

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Хольмен, Терехов, Темников, Соу, Тьям, Панченко (Вандерсон, 80), Соснин (Ташаев, 77), Бечирай (Сапета, 90).

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев, Паредес (Полоз, 86), Ерохин, Ригони (Дзюба, 55), Дриусси (Шатов, 77), Кокорин.

Предупреждения: Соу, 45+2. Темников, 66. Ерохин, 70. Вандерсон, 84.

Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Колосков (Уфа), Петросян (Бронницы).

10 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки".

Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"