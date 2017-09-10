"Динамо" и "Зенит" голов не забили

"Динамо" на своем поле сыграло вничью с "Зенитом" в матче 9-го тура чемпионата России – 0:0. Команды нанесли по два удара в створ ворот, однако поразить цель не смогли. Отметим, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба, который в последнее время не попадает в стартовый состав команды, вышел на поле на 55-й минуте, однако результативными действиями не отметился. "Зенит" во второй раз подряд играет со счетом 0:0 (в 8-м туре питерцы сыграли вничью с "Ростовом"), а также не пропускают четвертый матч кряду.
"Зенит" по-прежнему не имеет поражений в чемпионате России, набрал 21 очко и возглавляет турнирную таблицу. С первой строчки команду Роберто Манчини уже в этом туре может потеснить "Локомотив", если обыграет на выезде "Ахмат". "Динамо" набрало 9 очков и занимает 11-е место.
"Зенит" 14 сентября сыграет на выезде с "Вардаром" в матче группового турнира Лиги Европы. В 10-м туре премьер-лиги питерский клуб встретится дома с "Уфой".
"Динамо" в следующем туре сыграет на выезде с тульским "Арсеналом".
Чемпионат России
Премьер-лига
9-й тур
"Динамо" (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:0
"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Хольмен, Терехов, Темников, Соу, Тьям, Панченко (Вандерсон, 80), Соснин (Ташаев, 77), Бечирай (Сапета, 90).
"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев, Паредес (Полоз, 86), Ерохин, Ригони (Дзюба, 55), Дриусси (Шатов, 77), Кокорин.
Предупреждения: Соу, 45+2. Темников, 66. Ерохин, 70. Вандерсон, 84.
Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Колосков (Уфа), Петросян (Бронницы).
10 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки".
RND
GerychZ ✯ RND - Вы хоть на мильярд продадите, всё равно нищими будете..) А Мевля ваш нам нужен, что бы была равноценная замена на случай травм и т.д... __________ Как Ванька - скамейка ? А бухого вы за сколько брали ? 30 млн. ??
16:39
Millwall82
Но спасибо говорю))))) Вы самые преданные зрители Зенита)
16:39
GerychZ ✯
RND - Вы хоть на мильярд продадите, всё равно нищими будете..) А Мевля ваш нам нужен, что бы была равноценная замена на случай травм и т.д...
16:37
гаттузо туп
GerychZ///Привет!Да так-то руководство"Ростова"понять можно.Вы с нас смеялись,что мы за Педро 12 ломтей отвалили.Ну чтобы цыгана в"Ростове"за 8 ломтей купить...Прям не знаю,смеяться или скупую мужскую слезу пустить...)
16:36
BoRussia
этот Зенит ещё хуже чем при Луческу
16:36
foreverCSKAforever
RND, Миха готовится завтра с Новосельцевым сгонять на ску. На хоккей пойдут парняги, а чем им еще заниматься остается, даже работать и то не надо.
16:35
marksan
Millwall82_____ От подобных рейтингов уписиваются от радости только бакланы типа тебя! Что дают подобные рейтинги? Радость для детей типа тебя?
16:35
Жорик Вартанов
Millwall82 Кстати спасибо недоброжелателям)))) что смотрите все матчи Зенита)))) Благодаря вам Зенит имеет самый высокий рейт трансляций. Ни мясо, ни коням такие показатели и не снились.____________________ ахахаха, нет стой, УХАХАХАХА, это тебе ваш ВЦИОМ сказал?))))
16:35
Mangust071
RND_____+1
16:34
RND
GerychZ ✯ RND -А где Миха Мевля, уроды, вчера его Ростову очень не хватало ! /// Погоняло поменял? Спроси у уродского руководства Ростова, зачем они Миху Мевлю продали Зениту..) ________________ Мы нищие, президент ведь не из Ростова и газпром нас не любит:( А вот бамжам Миха что бы Ваньке не было скучно. Дядя, купи еще Байрамяна !!
16:32
RND
Я за Локо ! Сбрось бомжа с поезда !! Кто против ?
16:30
GerychZ ✯
RND -А где Миха Мевля, уроды, вчера его Ростову очень не хватало ! /// Погоняло поменял? Спроси у уродского руководства Ростова, зачем они Миху Мевлю продали Зениту..)
16:29
Alexthegreat31
Ну вот и все!)) а то коронователи типа Радимова безмозглого, высказывались! Какие нах рейтинги???))) о чем речь вообще))) локо будет чемпион!!! А ты уроки готовь на завтра и не забивай голову рейтингами)
16:29
GoaLapagos
ЧЕМ КОКО ЛУЧШЕ ПАНЬЧА?
16:29
Щас спою
Будогосского на полную ставку в штаб бакланов,СРОЧНО,чампионство уплывает!!!
16:29
RND
Millwall82 Кстати спасибо недоброжелателям)))) что смотрите все матчи Зенита)))) Благодаря вам Зенит имеет самый высокий рейт трансляций. Ни мясо, ни коням такие показатели и не снились. _________________________________________________________________ Где Миха и Ванька, расхититель гробниц ? Вы сосьедад в ле делать будете !
16:28
bibik.i
Сам играл в молодости в волейбол и футбол, правда любителем на первенство области, чтоб пас без отдать в никуда без сопротивления соперника? Мне б напихали, а тут профессионалы частенько такое делали. Мрак игра, я параллельно на итальянский футбол смотрел, да и английский вчера нагляделся, этот матч .овно.
16:27
RND
А где Миха Мевля, уроды, вчера его Ростову очень не хватало !
16:26
Millwall82
Кстати спасибо недоброжелателям)))) что смотрите все матчи Зенита)))) Благодаря вам Зенит имеет самый высокий рейт трансляций. Ни мясо, ни коням такие показатели и не снились.
16:26
Бен Ричардс
"Зенит" в очередной раз не показывает чемпионской игры. Празднование дорогих покупок закончилось, дальше все пойдёт под уклон.
16:26
Duckhunter68
И те, и другие играли неважно, так что результат - по делу! Ну уж всяко не 5:1 проиграли Зениту, как так называемые чемпионы!!!
16:25
RND
GerychZ ✯ Митяй Антибомж Mangust071 Митяй Антибомж_____вперед КБ)********** Полный вперёд! /// Аутотренинг? )) ___________ Героин
16:24
Алекс61
зенит- полный 0 до противного, динамо заработало очко
16:20
GerychZ ✯
foreverCSKAforever - А вонь рядом с тобой откуда тогда? ))
16:20
вояка
динамовцы играли во втором тайме ну уж очень осторожно ..... что ж - имеют право; соперник (во всяком случае на бумаге) был явно сильнее ...... но питер!!! .... столько бабок угрохали и ..... на выхлопе пшик (пока во всяком случае). Что-то не так в северном королевстве; при таких игроках - что на поле что в запасе (считай второй состав не хуже первого) должны бы хоть один мяч да закатывать ... а тут!!! Видимо шальные бабки далеко не всегда на пользу.
16:19
GerychZ ✯
Митяй Антибомж Mangust071 Митяй Антибомж_____вперед КБ)********** Полный вперёд! /// Аутотренинг? ))
16:19
fk-47
гуляй Москва... правда почему-то кажется, что не долго вам там куражится осталось
16:19
Jean4
А Хольмен то неплох.
16:19
foreverCSKAforever
GerychZ ✯, я-то недавно после бани, а вашим точно нужно заглянуть. После матча с Динамо там полные гаттузы должны быть наложены.
16:18
Митяй Антибомж
RND, надо идти Бобика травить ))
16:17