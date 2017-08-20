"Динамо" и "Уфа" сыграли вничью

"Динамо" на своем поле в матче 7-го тура чемпионата России сыграло вничью с "Уфой" (1:1). Перед перерывом счет открыл полузащитник гостей Ондржей Ванек. На 87-й минуте у бело-голубых отличился хавбек Александр Зотов.

"Уфа" (10 очков) поднялась на седьмое место в турнирной таблице, "Динамо" (8) осталось на 11-й позиции.

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

"Динамо" (Москва) – "Уфа" – 1:1 (0:1)

Голы: Ванек, 45 (0:1). Зотов, 87 (1:1).

"Динамо": Шунин, Цаллагов, Хольмен, Рыков, Терехов, Ташаев, Соу, Зотов, Панченко, Ионов (Луценко, 72), Бечирай (Вандерсон, 57).

"Уфа": Беленов, Стоцкий, Табидзе, Аликин, Живоглядов, Йокич, Ванек (Обляков, 46), Пауревич, Засеев, Игбун, Фатаи (Абдулавов, 90+1).

Предупреждения: Обляков, 71. Пауревич, 76. Йокич, 90+1.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург), Березнев, Усачев (оба Ростов-на-Дону).

20 августа. Химки. Стадион "Арена Химки".

Трансляция матча "Динамо" – "Уфа"