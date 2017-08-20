19:23 | Футбол — РФПЛ

"Динамо" и "Уфа" сыграли вничью

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"Динамо" на своем поле в матче 7-го тура чемпионата России сыграло вничью с "Уфой" (1:1). Перед перерывом счет открыл полузащитник гостей Ондржей Ванек. На 87-й минуте у бело-голубых отличился хавбек Александр Зотов.

"Уфа" (10 очков) поднялась на седьмое место в турнирной таблице, "Динамо" (8) осталось на 11-й позиции.

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

"Динамо" (Москва) – "Уфа" – 1:1 (0:1)

Голы: Ванек, 45 (0:1). Зотов, 87 (1:1).

"Динамо": Шунин, Цаллагов, Хольмен, Рыков, Терехов, Ташаев, Соу, Зотов, Панченко, Ионов (Луценко, 72), Бечирай (Вандерсон, 57).

"Уфа": Беленов, Стоцкий, Табидзе, Аликин, Живоглядов, Йокич, Ванек (Обляков, 46), Пауревич, Засеев, Игбун, Фатаи (Абдулавов, 90+1).

Предупреждения: Обляков, 71. Пауревич, 76. Йокич, 90+1.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург), Березнев, Усачев (оба Ростов-на-Дону).

20 августа. Химки. Стадион "Арена Химки".

Трансляция матча "Динамо" – "Уфа"

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Новоуепинни

Бгг, два аутсайдера спортак и динама - соседи по таблице. Вечное дерби лузеров, таблица пришла в нормальный вид ))

20:04

Zello

Правильно, а ничья эта была на чужом поле, потому что на своем поле были концерты Ленинграда и Депеш Мода. Федун так типа зарабатывает бабки чтобы не опозориться в ЛЧ.

19:49

Slim Taller

Duckhunter68, в каком моменте?! Если с падением Зотова,то там чистая жёлтая за симуляцию.

19:47

LeonDM

нет желтухе! ДжЫмкО, да-да, меня тоже заинтересовал это факт. Между собой вничью сыграли. Но, видимо, Динамо играло дома. ------------------------------------------------------------------------------------- Правильно. При равенстве очков считают количество побед, потом результат личных встреч и только потом разницу забитых и пропущенных. По личным встречам Спартак выше из-за ничьей на чужом поле.

19:44

Тот самый Зануда

Сперва учитываются победы,затем забитые мячи.Так что увы,но ниже поросята опустятся лишь в следующем туре.((

19:41

Zello

Спартачковый СЭкс не хочет видеть свиней на 11 месте )) Чемпионы в десятке - видимо визуально это лучше

19:40

Duckhunter68

Slim Taller____ Как трижды не забил Панченко - уму не постижимо! И надо пересмотреть момент в самом конце, по-моему пенальти таки был...

19:35

Tony Montana

10. Динамо +1 11. Спартак -2

19:34

нет желтухе!

ДжЫмкО, да-да, меня тоже заинтересовал это факт. Между собой вничью сыграли. Но, видимо, Динамо играло дома.

19:33

ДжЫмкО

А из каких соображений Динамо остается на 11 месте, хотя разница мячей у него положительная, в отличие от Спартака?

19:30

Slim Taller

Отскочило Динамо.Как не забил Пауревич в компенсированное время уму непостижимо.

19:26