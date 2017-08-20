"Динамо" и "Уфа" сыграли вничью

"Динамо" на своем поле в матче 7-го тура чемпионата России сыграло вничью с "Уфой" (1:1). Перед перерывом счет открыл полузащитник гостей Ондржей Ванек. На 87-й минуте у бело-голубых отличился хавбек Александр Зотов.
"Уфа" (10 очков) поднялась на седьмое место в турнирной таблице, "Динамо" (8) осталось на 11-й позиции.
Чемпионат России
Премьер-лига
7-й тур
"Динамо" (Москва) – "Уфа" – 1:1 (0:1)
Голы: Ванек, 45 (0:1). Зотов, 87 (1:1).
"Динамо": Шунин, Цаллагов, Хольмен, Рыков, Терехов, Ташаев, Соу, Зотов, Панченко, Ионов (Луценко, 72), Бечирай (Вандерсон, 57).
"Уфа": Беленов, Стоцкий, Табидзе, Аликин, Живоглядов, Йокич, Ванек (Обляков, 46), Пауревич, Засеев, Игбун, Фатаи (Абдулавов, 90+1).
Предупреждения: Обляков, 71. Пауревич, 76. Йокич, 90+1.
Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург), Березнев, Усачев (оба Ростов-на-Дону).
20 августа. Химки. Стадион "Арена Химки".
Трансляция матча "Динамо" – "Уфа"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @UfaFc#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #ДинамоУфа 0:1 45' Ондржей Ванек pic.twitter.com/nfG1NuiIAN– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 20 августа 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCDM_official#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #ДинамоУфа 1:1 87' Александр Зотов pic.twitter.com/qvDAFHmSqL– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 20 августа 2017 г.
Новоуепинни
Бгг, два аутсайдера спортак и динама - соседи по таблице. Вечное дерби лузеров, таблица пришла в нормальный вид ))
20:04
Zello
Правильно, а ничья эта была на чужом поле, потому что на своем поле были концерты Ленинграда и Депеш Мода. Федун так типа зарабатывает бабки чтобы не опозориться в ЛЧ.
19:49
Slim Taller
Duckhunter68, в каком моменте?! Если с падением Зотова,то там чистая жёлтая за симуляцию.
19:47
LeonDM
нет желтухе! ДжЫмкО, да-да, меня тоже заинтересовал это факт. Между собой вничью сыграли. Но, видимо, Динамо играло дома. ------------------------------------------------------------------------------------- Правильно. При равенстве очков считают количество побед, потом результат личных встреч и только потом разницу забитых и пропущенных. По личным встречам Спартак выше из-за ничьей на чужом поле.
19:44
Тот самый Зануда
Сперва учитываются победы,затем забитые мячи.Так что увы,но ниже поросята опустятся лишь в следующем туре.((
19:41
Zello
Спартачковый СЭкс не хочет видеть свиней на 11 месте )) Чемпионы в десятке - видимо визуально это лучше
19:40
Duckhunter68
Slim Taller____ Как трижды не забил Панченко - уму не постижимо! И надо пересмотреть момент в самом конце, по-моему пенальти таки был...
19:35
Tony Montana
10. Динамо +1 11. Спартак -2
19:34
нет желтухе!
ДжЫмкО, да-да, меня тоже заинтересовал это факт. Между собой вничью сыграли. Но, видимо, Динамо играло дома.
19:33
ДжЫмкО
А из каких соображений Динамо остается на 11 месте, хотя разница мячей у него положительная, в отличие от Спартака?
19:30
Slim Taller
Отскочило Динамо.Как не забил Пауревич в компенсированное время уму непостижимо.
19:26