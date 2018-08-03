"Динамо" и "Рубин" сыграли вничью

"Динамо" сыграл вничью с "Рубином" в матче 2-го тура чемпионата России. Столичный клуб во второй раз кряду набрал лишь одно очко, казанцы с 4 баллами на время поднялись на первую строчку турнирной таблицы.

В составе хозяев поля отличился Федор Черных, у "Рубина" во втором тайме счет сравнял Дмитрий Полоз.

Чемпионат России

Премьер-лига

2-й тур

"Динамо" – "Рубин" – 1:1 (1:0)

Голы: Черных, 15 (1:0). Полоз, 52 (1:1).

"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен, Шуньич, Рыков, Соу, Морозов (Темников, 76), Панченко, Жоаузинью, Черных (Рауш, 88), Луценко (Марков, 63).

"Рубин": Джанаев, Байрамян, Чико, Сесар Навас, Уремович (Сорокин, 46), Цаллагов, Могилевец, Камболов, И.Коновалов, Полоз, Азмун (Бухаров, 18).

Предупреждения: Соу, 34. Панченко, 45+1. Марков, 64.

Судьи: КУКУЯН (Сочи). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).

3 августа. Химки. Стадион "Арена Химки".