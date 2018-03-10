"Динамо" и "Краснодар" сыграли вничью

"Динамо" и "Краснодар" не забили голов матче 22-го тура чемпионата России. На 76-й минуте встречи после удара Вандерсона мяч попал в штангу ворот бело-голубых.

"Краснодар" с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует "Локомотив" (46), по 38 баллов - у "Спартака", "Зенита" и ЦСКА - все четыре команды проведут свои игры этого тура позднее.

Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

"Динамо" (Москва) - "Краснодар" - 0:0

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Морозов, Ташаев, Цаллагов, Соу, Черных (Соснин, 87), Рауш (Грулев, 46), Обольский (Панченко, 60).

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров, Мамаев (Жоаузинью, 75), Каборе, Шатов, Перейра (Вандерсон Масиэл, 69), Классон, Смолов.

Предупреждения: Гранквист, 50. Перейра, 60.

Судьи: ТУРБИН (Дмитров), Березнев, Усачев (все Ростов-на-Дону).

10 марта. Химки. Стадион "Арена Химки".

Турнирная таблица и календарь чемпионата России