"Динамо" и "Краснодар" сыграли вничью

"Динамо" и "Краснодар" не забили голов матче 22-го тура чемпионата России. На 76-й минуте встречи после удара Вандерсона мяч попал в штангу ворот бело-голубых.
"Краснодар" с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует "Локомотив" (46), по 38 баллов - у "Спартака", "Зенита" и ЦСКА - все четыре команды проведут свои игры этого тура позднее.
Чемпионат России
Премьер-лига
22-й тур
"Динамо" (Москва) - "Краснодар" - 0:0
"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Морозов, Ташаев, Цаллагов, Соу, Черных (Соснин, 87), Рауш (Грулев, 46), Обольский (Панченко, 60).
"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров, Мамаев (Жоаузинью, 75), Каборе, Шатов, Перейра (Вандерсон Масиэл, 69), Классон, Смолов.
Предупреждения: Гранквист, 50. Перейра, 60.
Судьи: ТУРБИН (Дмитров), Березнев, Усачев (все Ростов-на-Дону).
10 марта. Химки. Стадион "Арена Химки".
МаратХ
Bor0da4 А че это на этой ветке про спартак никто не пишет? Или про локомотив, который всё таки продул какому то испанскому клубу?- Евроклубы после 8 марта отходят
19:23
Шалманист
Адекват, согласен абсолютно! Реально тяжело было Динамовцам против бычья биться... Подсели немного под конец. Насчёт замен - спорно, имхо: Рауш скорее был контрпродуктивен, ибо два таких обреза сделал, что кровь в жилах стыла! Ну а выход Панча - однозначно усиление, тем более, что Маркова с Луценко не было...
19:23
Pablo_75
kolobok27 Желаю Динамо вылететь в пердив, где ей и место. Команда играет дома и при ничейном счете СУШИТ игру на последних минутах, они вообще знают что у них задача - побеждать? _______________________ У них задача сохраниться в лиге, а сушат потому что Краснодар намного сильнее и даже одно очко дома - это добыча, которую надо ещё не упустить... И это надолго - у Динамо нет финансовых предпосылок выбраться из нижней половины лиги.
19:15
Адекват
Шалманист/// Последние 20 минут Краснодар гонял наших со страшной силой! Динамо даже нормально из обороны в атаку выйти не могло... /// Наелись за 70 минут... Тяжко против более классного соперника держать концентрацию весь матч... Ну и замены скорее ослабили, чем усилили... Хотя тут тупо проблемы скамейки уже... Панченко правда порадовал заряженностью на игру... Хотя в первые 5-7 минут явно побаивался... Но тут винить его язык не повернется... Уж больно сложно после такого перерыва и в таком матче выходить...
19:14
Шалманист
Тем не менее, Динамо выстояло, что внушает некоторый оптимизм перед встречами с Зенитом, ЦСКА, Локо и Спартаком!
19:10
Доктор_Хряк
Динамо норм сыграло. Могли и забить пару. Краснодар- колхоз для мини-футбола)
19:04
0range_
Скорее, соглашусь , что 1 очко динамики приобрели. Ташаев понравился с Каборе - обостряли, отбор...Шатов со Смоловым - скорее минус, не пошла игра. Каборе, человечищще - многое строилось через него, еще Гранквист понравился - на опыте и интеллекте, даже без скорости, вкусно смотреть... Хотелось голы увидеть, надеялся на ненулевой результат - ну как есть. Порадовала заряженность, нет повода в этом упрекнуть обе команды
19:01
Andrewxyz
Говночемп.
19:01
Bor0da4
А че это на этой ветке про спартак никто не пишет? Или про локомотив, который всё таки продул какому то испанскому клубу?
18:57
shpasic
торжество искреннего футбола.
18:53
Ulan3
Не понимаю недовольства некоторых Динамиков игрой своих в концовке. Играли с более классной командой, борющейся за ЛЧ. Играли достойно. Конечно фаорит чем ближе к финишу - тем сильнее фаворит давил. Выстояли - молодцы. Не гневите Бога.
18:49
Шалманист
Последние 20 минут Краснодар гонял наших со страшной силой! Динамо даже нормально из обороны в атаку выйти не могло... Хорошо, что выстояли!
18:42
Урфин Джюс
FreDDy Kruger /// Не понравилось, что в последние минут 20 сдулись и стали на отбой играть. Понятно, что результат довлеет, но все-таки нельзя так у себя дома играть. Правда и соперник далеко не подарок.
18:39
bugr1969
Счет по делу , у Краснодара один опасный момент за матч , когда попали в штангу , в остальном владение только мячом без моментов )))
18:37
вояка
На таком поле играть очень не просто; преимущество в технике, тактике, организации комбинационной игры в атаке полностью нивелировалось тяжёлым полем .... при таком раскладе кто кого перебегает тот и имеет преимущество, но сегодня бегали (просто бегали) на равных .... быкам явно не удалась игра в касание и скорее всего из-за поляны. На сегодняшний день играть как хочется-можется возможно только в питере под крышей либо на юге страны - все остальные арены сейчас пригодны разве что для балета на лыхах или коньках.
18:37
FreDDy Kruger
Хороший результат Для нас...Большую часть матча контролировали игру, Дали сопернику созДать только один момент...РаДует появление Панча...
18:35
Урфин Джюс
Duckhunter68 У Маркова травма, а у Луценко семейные обстоятельства. Надеюсь ничего серьезного у обоих..
18:34
Солёный
Duckhunter68... ленту новостей читай: один травму получил, второй - что-то в семье случилось...
18:34
Нефилим
Динамо со всеми лидерами по ничьей сгоняло
18:33
Duckhunter68
И еще, хотелось бы понять, почему даже в запасе не было Маркова и Луценко...
18:30
Солёный
Краснодар - за весь матч с аутсайдером 2 удара в створ ворот, ну а менты - играли без напов и к победе особо не стремились...
18:29
Платошкин Андрей
Нормально. Краснодар тяжелый соперник. В первом круге было 0:3. Так что прогресс налицо.
18:28
Duckhunter68
Да-а-а... Валидольная концовка! В итоге, если честно, то Краснодар потерял два очка, а Динамо просто отскочило...
18:28
oleg din
очень плохая замена Рауша чуть не привела к поражению
18:27
Кто-то как Луна
kolobok27 Очко с одним из лидеров дома - нормальный результат для клуба, пытающегося сохранить прописку
18:26
Адекват
слава Богу отскочили! :)
18:24
redgy
Отскок Динамо. Краснодар более менее играл в футбол
18:24
kolobok27
Желаю Динамо вылететь в пердив, где ей и место. Команда играет дома и при ничейном счете СУШИТ игру на последних минутах, они вообще знают что у них задача - побеждать?
18:24