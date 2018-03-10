18:21 | Футбол — РФПЛ

"Динамо" и "Краснодар" сыграли вничью

Сегодня. Химки. "Динамо" - "Краснодар" - 0:0. Команды не смогли открыть счет. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Химки. "Динамо" - "Краснодар" - 0:0. Команды не смогли открыть счет. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"Динамо" и "Краснодар" не забили голов матче 22-го тура чемпионата России. На 76-й минуте встречи после удара Вандерсона мяч попал в штангу ворот бело-голубых.

"Краснодар" с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует "Локомотив" (46), по 38 баллов - у "Спартака", "Зенита" и ЦСКА - все четыре команды проведут свои игры этого тура позднее.

Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

"Динамо" (Москва) - "Краснодар" - 0:0

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Морозов, Ташаев, Цаллагов, Соу, Черных (Соснин, 87), Рауш (Грулев, 46), Обольский (Панченко, 60).

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров, Мамаев (Жоаузинью, 75), Каборе, Шатов, Перейра (Вандерсон Масиэл, 69), Классон, Смолов.

Предупреждения: Гранквист, 50. Перейра, 60.

Судьи: ТУРБИН (Дмитров), Березнев, Усачев (все Ростов-на-Дону).

10 марта. Химки. Стадион "Арена Химки".

Динамо М - Краснодар

Турнирная таблица и календарь чемпионата России

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/​

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (28)
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МаратХ

Bor0da4 А че это на этой ветке про спартак никто не пишет? Или про локомотив, который всё таки продул какому то испанскому клубу?- Евроклубы после 8 марта отходят

19:23

Шалманист

Адекват, согласен абсолютно! Реально тяжело было Динамовцам против бычья биться... Подсели немного под конец. Насчёт замен - спорно, имхо: Рауш скорее был контрпродуктивен, ибо два таких обреза сделал, что кровь в жилах стыла! Ну а выход Панча - однозначно усиление, тем более, что Маркова с Луценко не было...

19:23

Pablo_75

kolobok27 Желаю Динамо вылететь в пердив, где ей и место. Команда играет дома и при ничейном счете СУШИТ игру на последних минутах, они вообще знают что у них задача - побеждать? _______________________ У них задача сохраниться в лиге, а сушат потому что Краснодар намного сильнее и даже одно очко дома - это добыча, которую надо ещё не упустить... И это надолго - у Динамо нет финансовых предпосылок выбраться из нижней половины лиги.

19:15

Адекват

Шалманист/// Последние 20 минут Краснодар гонял наших со страшной силой! Динамо даже нормально из обороны в атаку выйти не могло... /// Наелись за 70 минут... Тяжко против более классного соперника держать концентрацию весь матч... Ну и замены скорее ослабили, чем усилили... Хотя тут тупо проблемы скамейки уже... Панченко правда порадовал заряженностью на игру... Хотя в первые 5-7 минут явно побаивался... Но тут винить его язык не повернется... Уж больно сложно после такого перерыва и в таком матче выходить...

19:14

Шалманист

Тем не менее, Динамо выстояло, что внушает некоторый оптимизм перед встречами с Зенитом, ЦСКА, Локо и Спартаком!

19:10

Доктор_Хряк

Динамо норм сыграло. Могли и забить пару. Краснодар- колхоз для мини-футбола)

19:04

0range_

Скорее, соглашусь , что 1 очко динамики приобрели. Ташаев понравился с Каборе - обостряли, отбор...Шатов со Смоловым - скорее минус, не пошла игра. Каборе, человечищще - многое строилось через него, еще Гранквист понравился - на опыте и интеллекте, даже без скорости, вкусно смотреть... Хотелось голы увидеть, надеялся на ненулевой результат - ну как есть. Порадовала заряженность, нет повода в этом упрекнуть обе команды

19:01

Andrewxyz

Говночемп.

19:01

Bor0da4

А че это на этой ветке про спартак никто не пишет? Или про локомотив, который всё таки продул какому то испанскому клубу?

18:57

shpasic

торжество искреннего футбола.

18:53

Ulan3

Не понимаю недовольства некоторых Динамиков игрой своих в концовке. Играли с более классной командой, борющейся за ЛЧ. Играли достойно. Конечно фаорит чем ближе к финишу - тем сильнее фаворит давил. Выстояли - молодцы. Не гневите Бога.

18:49

Шалманист

Последние 20 минут Краснодар гонял наших со страшной силой! Динамо даже нормально из обороны в атаку выйти не могло... Хорошо, что выстояли!

18:42

Урфин Джюс

FreDDy Kruger /// Не понравилось, что в последние минут 20 сдулись и стали на отбой играть. Понятно, что результат довлеет, но все-таки нельзя так у себя дома играть. Правда и соперник далеко не подарок.

18:39

bugr1969

Счет по делу , у Краснодара один опасный момент за матч , когда попали в штангу , в остальном владение только мячом без моментов )))

18:37

вояка

На таком поле играть очень не просто; преимущество в технике, тактике, организации комбинационной игры в атаке полностью нивелировалось тяжёлым полем .... при таком раскладе кто кого перебегает тот и имеет преимущество, но сегодня бегали (просто бегали) на равных .... быкам явно не удалась игра в касание и скорее всего из-за поляны. На сегодняшний день играть как хочется-можется возможно только в питере под крышей либо на юге страны - все остальные арены сейчас пригодны разве что для балета на лыхах или коньках.

18:37

FreDDy Kruger

Хороший результат Для нас...Большую часть матча контролировали игру, Дали сопернику созДать только один момент...РаДует появление Панча...

18:35

Урфин Джюс

Duckhunter68 У Маркова травма, а у Луценко семейные обстоятельства. Надеюсь ничего серьезного у обоих..

18:34

Солёный

Duckhunter68... ленту новостей читай: один травму получил, второй - что-то в семье случилось...

18:34

Нефилим

Динамо со всеми лидерами по ничьей сгоняло

18:33

Duckhunter68

И еще, хотелось бы понять, почему даже в запасе не было Маркова и Луценко...

18:30

Солёный

Краснодар - за весь матч с аутсайдером 2 удара в створ ворот, ну а менты - играли без напов и к победе особо не стремились...

18:29

Платошкин Андрей

Нормально. Краснодар тяжелый соперник. В первом круге было 0:3. Так что прогресс налицо.

18:28

Duckhunter68

Да-а-а... Валидольная концовка! В итоге, если честно, то Краснодар потерял два очка, а Динамо просто отскочило...

18:28

oleg din

очень плохая замена Рауша чуть не привела к поражению

18:27

Кто-то как Луна

kolobok27 Очко с одним из лидеров дома - нормальный результат для клуба, пытающегося сохранить прописку

18:26

Адекват

слава Богу отскочили! :)

18:24

redgy

Отскок Динамо. Краснодар более менее играл в футбол

18:24

kolobok27

Желаю Динамо вылететь в пердив, где ей и место. Команда играет дома и при ничейном счете СУШИТ игру на последних минутах, они вообще знают что у них задача - побеждать?

18:24

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