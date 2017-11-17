"Динамо" и "Ахмат" сыграли вничью в молодежном первенстве, Погребняк оформил дубль

"Динамо" и "Ахмат" в матче 17-го тура молодежного первенства премьер-лиги сыграли вничью - 4:4. Дублем в составе бело-голубых отметился Павел Погребняк.

К 66-й минуте встречи "Динамо" вело со счетом 4:2. Однако Идрис Умаев на 68-й минуте, а затем Имран Альсултанов на 86-й сравняли счет.

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17-й тур

"Динамо" (Москва) - "Ахмат" (Грозный) - 4:4 (2:2)

Голы: Погребняк, 5 (1:0). Ахильгов, 26 (1:1). Умаев, 29 (1:2). Липовой, 45+2 (2:2). Погребняк, 57 (3:2). Умаев, 58 (3:3). Лацевич, 66 (4:3). Альсултанов, 86 (4:4).

Судья: Синяков (Новосибирск).

17 ноября. Химки. Стадион "Новогорск-Динамо".