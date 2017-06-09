"Динамо" хотело бы вернуть Данни

Исполнительный директор "Динамо" Евгений Кречетов заявил, что руководство бело-голубых не против вернуть полузащитника Данни. Хавбек защищал цвета бело-голубых с 2005 по 2008 год, после чего перешел в "Зенит". По окончании сезона-2016/17 португалец покидает клуб. По информации "СЭ", Данни интересуются "Краснодар" и "Динамо".

- К игроку такого класса у любого нормального клуба, конечно, есть интерес, - цитирует ТАСС Кречетова. - Но вы представляете, в каком клубе был Данни, и абсолютно не факт, что наши возможности будут соответствовать нашему интересу. Конечно, мы были бы счастливы, если бы Данни был в нашей команде. А можем ли мы себе позволить такого игрока - пока неясно. Конкретных предложений Данни мы пока не делали.