13:05 | Футбол — РПЛ

"Динамо" - "Енисей": Марков, Луценко, Жоаузинью и Кардозу в стартовом составе

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Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура чемпионата России "Динамо" - "Енисей".

"Динамо": Шунин, Соснин, Хольмен, Евгеньев, Морозов, Тетех, Кардозу, Панченко, Жоаузинью, Марков, Луценко.

Запасные: Лещук, Рыков, Черных, Темников, Москвичев, Липовой, Козлов.

 

"Енисей": Юрченко, Ятченко, Дугалич, Кичин, Гаджибеков, Огуде, Комолов, Зотов, Саркисов, Кутьин, Комков.

Запасные: Нестеренко, Филиппов, Гасанов, Занев, Семакин, Рожков, Фатуллаев, Бодул, Гавазай, Обрадович.

 

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

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Динамо - Енисей

 

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