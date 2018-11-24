"Динамо" - "Енисей": Марков, Луценко, Жоаузинью и Кардозу в стартовом составе

Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура чемпионата России "Динамо" - "Енисей".
"Динамо": Шунин, Соснин, Хольмен, Евгеньев, Морозов, Тетех, Кардозу, Панченко, Жоаузинью, Марков, Луценко.
Запасные: Лещук, Рыков, Черных, Темников, Москвичев, Липовой, Козлов.
🔥Состав московского "Динамо" на матч против @FCEnisey.– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 24 ноября 2018 г.
🕑Начнем в 14:00
📺Прямая трансляция на @MatchTV.#ТвоякоманДа #ДинамоЕнисей pic.twitter.com/d9Ld1Qt1xQ
"Енисей": Юрченко, Ятченко, Дугалич, Кичин, Гаджибеков, Огуде, Комолов, Зотов, Саркисов, Кутьин, Комков.
Запасные: Нестеренко, Филиппов, Гасанов, Занев, Семакин, Рожков, Фатуллаев, Бодул, Гавазай, Обрадович.
Стартовый состав "Енисея" на матч против "Динамо"! #ДинамоЕнисей pic.twitter.com/WtbB1flIEH– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 24 ноября 2018 г.
Матч начнется в 14.00 по московскому времени.
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