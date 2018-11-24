"Динамо" - "Енисей": Марков, Луценко, Жоаузинью и Кардозу в стартовом составе

Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура чемпионата России "Динамо" - "Енисей".

"Динамо": Шунин, Соснин, Хольмен, Евгеньев, Морозов, Тетех, Кардозу, Панченко, Жоаузинью, Марков, Луценко.

Запасные: Лещук, Рыков, Черных, Темников, Москвичев, Липовой, Козлов.

"Енисей": Юрченко, Ятченко, Дугалич, Кичин, Гаджибеков, Огуде, Комолов, Зотов, Саркисов, Кутьин, Комков.

Запасные: Нестеренко, Филиппов, Гасанов, Занев, Семакин, Рожков, Фатуллаев, Бодул, Гавазай, Обрадович.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

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