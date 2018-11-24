14:48 | Футбол — РПЛ

"Динамо" – "Енисей": арбитру повезло – угадал правильное решение

Контакт мяча с рукой Гаджибекова в штрафной "Енисея".
Контакт мяча с рукой Гаджибекова в штрафной "Енисея".
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На 16-й минуте матча 15-го тура чемпионата России "Динамо""Енисей" в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с рукой Гаджибекова. Арбитр Василий Казарцев пенальти не назначил. Правильно ли он поступил?

Судья не мог видеть деталей случившегося с той позиции, в которой он находился. Казарцев гадал и в итоге принял верное решение.

Мяч после удара Луценко действительно попал Гаджибекову в правую руку, немного выставленную вперед. Но сначала он коснулся ноги игрока "Енисея" и только потом срикошетил в руку. В таких случаях, по той трактовке правил, которую согласовали наши судьи, 11-метровый удар не назначается. (Александр Бобров)

Динамо - Енисей

 

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