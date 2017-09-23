"Динамо" - ЦСКА: Мариу Фернандес покинул поле после столкновения с Сосниным

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес в матче 11-го тура чемпионата России против "Динамо" получил травму после столкновения с Антоном Сосниным. Футболист не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках. Вместо него на 28-й минуте на поле появился Кирилл Набабкин. Фернандес, скорее всего, получил сотрясение мозга.

Напомним, 27 сентября ЦСКА сыграет в Лиге чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Начало - в 21.45 по московскому времени.