"Динамо" будет готовиться к сезону в Болгарии и Австрии

"Динамо" 7 июня соберется на базе в Новогорске, информирует официальный сайт клуба. На ближайшие два дня, 8 и 9 июня, у футболистов намечено обследование, которое пройдет в одном из столичных медицинских центров.

С 10 июня "Динамо" начнет втягивающий короткий сбор в Болгарии, направленный на восстановление и набор кондиций. Игра будет всего одна – 16 июня, а 17 июня сбор завершится.

21 июня в Австрии команда начнет основной сбор, на котором футболисты получат полную тренировочную нагрузку. При этом запланировано проведение пяти контрольных матчей: 25 июня, 28 июня, 29 июня, 1 июля и 4 июля. С кем "Динамо" сыграет на болгарском и австрийском сборах, в ближайшее время будет объявлено дополнительно.

В Москву "Динамо" вернется 5 июля.