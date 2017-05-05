22:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Димитров назван лучшим игроком "Урала" в апреле

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Полузащитник "Урала" Николай Димитров признан лучшим игроком команды в апреле по версии болельщиков, информирует клубная пресс-служба. В минувшем месяце болгарин принял участие в четырех матчах "Урала". В игре с "Оренбургом" хавбек отметился голевой передачей.

На звание лучшего игрока "Урала" в апреле претендовали Димитров, вратарь Николай Заболотный, нападающий Владимир Ильин, полузащитник Эрик Бикфалви и защитник Михаил Меркулов. Судьбу первого и второго места решил один голос. 63 набрал Димитров, 62 – Заболотный. Третье место с 57 голосами занял Ильин.

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/5769/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

лучший игрок Урала в апреле - это Павлюченко!

22:10