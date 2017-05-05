Димитров назван лучшим игроком "Урала" в апреле

Полузащитник "Урала" Николай Димитров признан лучшим игроком команды в апреле по версии болельщиков, информирует клубная пресс-служба. В минувшем месяце болгарин принял участие в четырех матчах "Урала". В игре с "Оренбургом" хавбек отметился голевой передачей.

На звание лучшего игрока "Урала" в апреле претендовали Димитров, вратарь Николай Заболотный, нападающий Владимир Ильин, полузащитник Эрик Бикфалви и защитник Михаил Меркулов. Судьбу первого и второго места решил один голос. 63 набрал Димитров, 62 – Заболотный. Третье место с 57 голосами занял Ильин.