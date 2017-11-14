Димидко - о Вернблуме и Гончаренко: "К другим клубам обязательно бы последовали санкции"

Капитан "СКА-Хабаровск" Александр Димидко в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против ЦСКА высказал мнение, что в игре с "Локомотивом" (2:2) не все московские армейцы смогли справиться с давлением. Так, во втором тайме полузащитник красно-синих Понтус Вернблум ударил локтем хавбека железнодорожников Алексея Миранчука, но не был удален с поля. КДК РФС не стал рассматривать этот эпизод.

- В прошлом туре центральным матчем была игра "Локомотив" - ЦСКА. После нее все обсуждали игру Вернблума. А вы так жестко и зло сможете?

- Могу, да. Это зависит от эмоций, накала матча, - цитирует официальный сайт "СКА-Хабаровск" Димидко. - Тяжело выходить с такими эмоциями на каждый матч. Но там было дерби, битва лидеров. Было видно, что напряжение на матче присутствует. Не все справились с этим давлением, волнением.

Кто-то выходил за рамки футбольных правил. Тот же Вернблум сыграл не жестко, а грубо. Самое интересное, он остался безнаказанным. Там же тренер (Виктор Гончаренко. - Прим. "СЭ") выбегал на поле, но санкций не последовало. Думаю, если бы играли другие команды, обязательно бы последовали санкции. Ну ничего, пусть приезжают в Хабаровск. Постараемся дать им достойный отбор, дать бой.

Напомним, матч "СКА-Хабаровск" - ЦСКА состоится 18 ноября. Начало игры - 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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