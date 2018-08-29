Дик Адвокат: "Желаю "Зениту" победы над "Спартаком", но, думаю, нас ждет ничья"

Бывший главный тренер "Зенита" Дик Адвокат в интервью "СЭ" отметил, что в 6-м туре чемпионата России против "Спартака" будет ничья. Также он добавил, что помнит о своих матчах с красно-белыми.

– Помните ваши матчи со "Спартаком"?

– Конечно. В первой игре, она была в Москве, мы уступили в самом конце – нам забил Быстров. А болельщики "Спартака" нарисовали про меня шуточный баннер. Непросто было и дальше, зато мы стали чемпионами. А в 2008-м отомстили, победив в Москве.

– Кто выиграет сейчас?

– Желаю "Зениту" победы, но, думаю, нас ждет ничья. "Спартак" – это команда "1:0", будет играть и в Петербурге на этот счет. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полностью интервью Адвоката

"Зенит" – "Спартак" (Москва): чемпионат России по футболу, премьер-лига, 6-й тур, 2 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 (мск)