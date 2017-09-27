Дик Адвокат: "Зенит" Манчини - настоящая команда, знающая, что делать"

Бывший главный тренер "Зенита" Дик Адвокат рассказал о том, что он наблюдает за игрой своего бывшего клуба. Специалист работал в команде в период с 2006 по 2009 год, а также в сборной России с 2010 по 2012 год.

– Я смотрел ваш матч против "Краснодара", - цитирует пресс-служба клуба Адвоката. - Игра против "Утрехта" оставила противоречивые впечатления, а матч с "Краснодаром" очень понравился. Это настоящая команда, которая знает, что делает. Есть яркие футболисты. Этот матч – против сильного "Краснодара" – очень порадовал.