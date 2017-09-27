Дик Адвокат: "Зенит" Манчини - настоящая команда, знающая, что делать"

Бывший главный тренер "Зенита" Дик Адвокат рассказал о том, что он наблюдает за игрой своего бывшего клуба. Специалист работал в команде в период с 2006 по 2009 год, а также в сборной России с 2010 по 2012 год.
– Я смотрел ваш матч против "Краснодара", - цитирует пресс-служба клуба Адвоката. - Игра против "Утрехта" оставила противоречивые впечатления, а матч с "Краснодаром" очень понравился. Это настоящая команда, которая знает, что делает. Есть яркие футболисты. Этот матч – против сильного "Краснодара" – очень порадовал.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-09-27-dik-advokaat-pomnyu-chto-sprosil-futbolistov-kto-iz-vas-stanovilsya-chempionom-ya-znal-chto-nikto.htm
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Прав, старина адвокат, мне тоже нравится, как ротацию проводит, не гонится за результатами, голами и т.д., как Шатова на лавку усадил за неисполнения на поле своих заданий, аргентинцев не ставит в состав, если те не в форме или устали. Надеюсь, что и дальше так будет, а то со времён Спаллетти и начало работы Рыжего, такого привлекательного футбола не показывал!
10:30