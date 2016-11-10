Дик Адвокат: "В России хорошая лига и хорошие деньги - зачем игрокам стремиться за границу?

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат выразил мнение, что российским игрокам не нужно стремиться переходить в зарубежные клубы. По словам голландского специалиста, в России сильный чемпионат.

– Сейчас россиянам нужно стремиться за границу?

– А зачем? В России хорошая лига и хорошие деньги, так в чем может быть мотивация? Что заставит игроков искать что-то еще? Им нравится в вашей стране, нравится стиль жизни. И, повторю, у вас сильный чемпионат. Почему же надо куда-то ехать? Я вполне понимаю логику футболистов.

– Как оцените среднюю линию сборной России-2016?

– Ну про Дзагоева уже сказал. В России и сейчас хорошие полузащитники. Но сборной, на мой взгляд, не хватает Денисова. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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