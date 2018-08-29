Дик Адвокат: "В мире мало таких счастливчиков, как я!"

Бывший главный тренер "Зенита" Дик Адвокат в интервью "СЭ" вспомнил про победу в Суперкубке УЕФА в 2008 году. Сине-бело-голубые ровно 10 лет назад, 29 августа, переиграли "Манчестер Юнайтед" (2:1).

– В мире мало таких счастливчиков, как я! – сказал Дик по телефону из Гааги. – Осенью 2007-го мы выиграли чемпионат, весной 2008-го – Кубок УЕФА, а летом – Суперкубок. Замечательное было время, замечательный "Зенит"!

– После успеха в Кубке УЕФА от вас никто и не требовал победы над "МЮ", наверняка Петербург праздновал целое лето. Как настраивались на матч?

– Мы оставались командой, способной победить любого. Вспомните – "Байер", "Марсель", "Бавария", для нас не было никакой разницы, с кем играть. И матч с "МЮ" просто казался продолжением победного пути. Да, в 2008-м мы не очень здорово выглядели в российском чемпионате, настал естественный спад, но в Европе "Зенит" все еще хотел побеждать. И делал это. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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