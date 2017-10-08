Дик Адвокат: "Узнал про Костю после матча. Шок, я потерял друга"

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат через "СЭ" выразил соболезнования родным и близким Константина Сарсании. Спортивный директор "Зенита" скончался в субботу на 50-м году жизни.

- Шок. Уйти в 49 лет – не укладывается в голове. Мне сообщили эту страшную новость после нашего матча с Белоруссией, я сначала не поверил. Да и сейчас не могу поверить, - сказал Адвокат. - О Косте всегда буду помнить только хорошее. Он был рядом, когда я приехал в Россию, настоящий профессионал, обаятельная личность, мы вместе вели "Зенит" к победам. А потом, когда дороги разошлись, все равно продолжали общаться. Это был человек, который любил жизнь. Мне больно, я потерял друга. Мои мысли – с родными и близкими Кости. Искренние соболезнования всем, кто его знал. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Прощай, Костя //

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