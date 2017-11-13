Дик Адвокат: "Путин не отпустил меня, заплатив 1,5 миллиона евро австралийцам"

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат признался, что с теплом вспоминает времена работы в "Зените". С петербургским клубом голландец выиграл Кубок УЕФА в 2008 году.

– Время в России, в "Зените", а затем и в сборной, было замечательным приключением, – цитирует AD Адвоката. – С "Зенитом" мы выиграли все, показывали отличный футбол. Нам удалось в Кубке УЕФА обыграть "Байер", "Баварию", "Вильярреал". В России мы одолели "Баварию" со счетом 4:0. В финале обыграли "Рейнджерс", который был силен. Команда получила большие бонусы за эту победу. Все болельщики были в восторге.

И мне довелось встретиться с Владимиром Путиным. Он большой поклонник "Зенита" и тогда знал обо мне все. Он хотел со мной поговорить. Хотя его приглашение пришло в день Суперкубка России. Но я сказал, что это не имеет значения. Никто не может отказать Путину. Я уже вел переговоры с австралийской федерацией футбола, и об этом узнал Путин. Он просто не отпустил меня. Он заплатил полтора миллиона евро в виде австралийцам за разрыв предварительного соглашения.