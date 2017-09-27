Дик Адвокат: "Помню, что "Спартак" обещал миллионы долларов игрокам "Сатурна", чтобы он нас обыграл"

Бывший главный тренер "Зенита" Дик Адвокат рассказал о том, что "Спартак" хотел простимулировать "Сатурн", чтобы он обыграл в последнем матче в 2007 году. В таком случае красно-белые могли стать чемпионами России. напомним, голландский специалист работал в команде в период с 2006 по 2009 год, а также в сборной России с 2010 по 2012 год.
- Помню, что "Спартак" обещал миллионы долларов игрокам "Сатурна", чтобы они нас обыграли, и те старались, как только могли, - цитирует пресс-служба "Зенита" Адвоката. - Бились, как сумасшедшие. В том матче нам, конечно, повезло, но мы заслужили эту удачу.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-09-27-dik-advokaat-pomnyu-chto-sprosil-futbolistov-kto-iz-vas-stanovilsya-chempionom-ya-znal-chto-nikto.htm
alex-ls
"мамой клянусь, сам передавал" :D
12:39
Табунщик Вернулся
Учитывая, как он любит газовые бабки, без его участия не обошлось
12:32
MIKE-BEST
Береза за 10 штук баксов слил тот матч.
12:32
ЗЮК
Посредник врать не будет.Адвокат:Спартак заплатил мне 1 млн.,а я передал эти 500 тыс. игрокам Сатурна.
12:31
Жорик Вартанов
интересно он лично присутствовал на встрече
12:25
Ю.Ю.
Всмпомнить можно много чего. Токма ни у кого никаких доказух нет. Никто при "заключении сделок" не присутствовал. Никто не знает, кто кому передавал. Сколько, где, в каких купюрах тоже никому не ведомо. Ну, а про книги говорить вообще запредельно. Вон, один спец всё строчит и строчит "Как убивали Спартак")))
12:11
Табунщик Вернулся
Tribunal Z Зенит выиграл первый тайм=============ты реальный баклан, после первого тайма счет был 1:1, ты даже истории своего недоклупа не знаешь, позорище
12:07
Красно Белый Питер
Tribunal Z.:)) Зачем на Садырина давить...Знаешь расхожую фразу в Советские времена и пост Советские...? Садырин-отец договорных игр.....Ты в футболе давно?! Почитай литературу сопоставь с тем что было и после этого делай выводы.Я пример привел о книге и даже название сказал.Поизучай ,возможно твое мнение в чем то изменится..А бить кулаком в грудь и т.д любой человек может даже совсем ничего не зная и не понимая....
12:04
Табунщик Вернулся
Tribunal Z Не ври Красно Белый, не ври. Единственный договорняк, вернее подкуп игроков Зенита я знаю в ноябрьском матче 1996 года, когда в Питере Зенит принимал Спартак и тому нужна была только победа для того чтобы играть дополнительный матч за золото со Спартаком Аланией. Зенит выиграл первый тайм, а потом за дело взялись купленные защитники Зенита и вратарь Березовский. Матч был проигран 2-1, те голы которые забил Спартак без смеха в кавычках нельзя было смотреть, корявенько, такие даже команда второй лиги не пропустит, Зенит пропустил, хотя до тех моментов оборона не допускала малейших ошибок, но как по отмашке после середины тайма защитники стали портачить, свои же игроки полузащиты смотрели на всё круглыми глазами на своих клоунов в обороне. Не думаю что Березовский хоть раз пропустит из 10000 ударов которые тогда он пропустил, вернее ему нужно было пропустить. Такие удары, один из них от Тихонова не пропустил бы и вратарь заводской команды. Посмотрите запись матча и вы сами всё поймёте... После того матча убрали из команды Садырина и убрали вратаря Березовского и правильно сделали, не исключаю что на Садырина надавили сверху, вполне допускаю и то что он не знал что за его спиной делается. Вот так с такой подлостью как подкуп Спартак и стал Чемпионом в 1996 году. Аланию жаль, в тот год команда классно играла и она заслуживала больше чем купленное чемпионство Спартака. 11:55===========То есть, сам баклан подтверждает, что зенит продажная девка?????????????
11:59
Табунщик Вернулся
Помню, что "Спартак" обещал миллионы долларов игрокам "Сатурна", чтобы они нас обыграли, и те старались, как только могли, - цитирует пресс-служба клуба Адвоката. - Бились, как сумасшедшие. В том матче нам, конечно, повезло, но мы заслужили эту удачу.===========Наверное просто бомжи предложили Сатурну, в отличие от Спартака, десятки миллионов долларов, в итоге Сатурн продул, но у Адвоката старческий склероз и этого он не помнит
11:57
Кот-Молчун
Конечно, помнит он. Переговоры при нём проходили. Вот любит народ себя д'Артаньяном выставить
11:57
Tribunal Z
Не ври Красно Белый, не ври. Единственный договорняк, вернее подкуп игроков Зенита я знаю в ноябрьском матче 1996 года, когда в Питере Зенит принимал Спартак и тому нужна была только победа для того чтобы играть дополнительный матч за золото со Спартаком Аланией. Зенит выиграл первый тайм, а потом за дело взялись купленные защитники Зенита и вратарь Березовский. Матч был проигран 2-1, те голы которые забил Спартак без смеха в кавычках нельзя было смотреть, корявенько, такие даже команда второй лиги не пропустит, Зенит пропустил, хотя до тех моментов оборона не допускала малейших ошибок, но как по отмашке после середины тайма защитники стали портачить, свои же игроки полузащиты смотрели на всё круглыми глазами на своих клоунов в обороне. Не думаю что Березовский хоть раз пропустит из 10000 ударов которые тогда он пропустил, вернее ему нужно было пропустить. Такие удары, один из них от Тихонова не пропустил бы и вратарь заводской команды. Посмотрите запись матча и вы сами всё поймёте... После того матча убрали из команды Садырина и убрали вратаря Березовского и правильно сделали, не исключаю что на Садырина надавили сверху, вполне допускаю и то что он не знал что за его спиной делается. Вот так с такой подлостью как подкуп Спартак и стал Чемпионом в 1996 году. Аланию жаль, в тот год команда классно играла и она заслуживала больше чем купленное чемпионство Спартака.
11:55
Красно Белый Питер
А ты лучше вспомни как после игр "от Ножа" со Спартаком,те же Нальчик и Рубин отдавали вам игры... Даже книга есть "Договорняк" называется....
11:43