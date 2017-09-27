Дик Адвокат: "Помню, что "Спартак" обещал миллионы долларов игрокам "Сатурна", чтобы он нас обыграл"

Бывший главный тренер "Зенита" Дик Адвокат рассказал о том, что "Спартак" хотел простимулировать "Сатурн", чтобы он обыграл в последнем матче в 2007 году. В таком случае красно-белые могли стать чемпионами России. напомним, голландский специалист работал в команде в период с 2006 по 2009 год, а также в сборной России с 2010 по 2012 год.

- Помню, что "Спартак" обещал миллионы долларов игрокам "Сатурна", чтобы они нас обыграли, и те старались, как только могли, - цитирует пресс-служба "Зенита" Адвоката. - Бились, как сумасшедшие. В том матче нам, конечно, повезло, но мы заслужили эту удачу.

