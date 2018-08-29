Дик Адвокат: "Нравится, как работает Семак"

Бывший главный тренер "Зенита" Дик Адвокат в интервью "СЭ" признался, что ему нравится работа нынешнего наставника сине-бело-голубых Сергея Семака. Голландец желает ему успехов.

– Как вам нынешний "Зенит"?

– Ищет себя, и в последних матчах это получается все лучше. Видно, что у команды есть характер и лидеры. Нравится, как работает Семак. Желаю ему удачи, это приятный человек и, видимо, талантливый специалист. Но "Спартак" очень силен. Сейчас это главный конкурент "Зенита" в России? (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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