Дик Адвокат: "Критики в адрес Манчини вы от меня не дождетесь"

Бывший главный тренер "Зенита" Дик Адковат в интервью "СЭ" прокомментировал работу Роберто Манчини на посту главного тренера петербуржцев в сезоне-2017/18. При итальянском тренере клуб финишировал пятым в чемпионате России.



Молодой Манчини не справился в "Зените". Как думаете, в чем дело?

– Если ждете от меня критики в адрес Манчини, то нет – не дождетесь. Результат – плохой, не спорю, но на мой взгляд тренер столкнулся с объективными сложностями. Он строил команду заново, кроме того в самый ответственный момент лишился лучшего игрока – Кокорина. Были и другие травмы.

– Есть мнение, что виноват разброд в составе – много аргентинцев, нет русского костяка, Дзюба и Шатов в арендах.

– Всегда хочется найти виноватого. Но разве в "Локомотиве" ведущую роль играют только русские игроки? По-моему не только они. Дело не в национальности. Посмотрите, кто стал чемпионом Англии – много ли в "Манчестер Сити" англичан?

– Но в ваше время погоду в "Зените" делали русскоговорящие ребята – Аршавин, Тимощук, Денисов, Анюков.

– Это правда. Но думаю, что у нас был хороший баланс. А потом лидеры ушли в другие клубы, и мне предложили строить команду вокруг молодежи. Я тогда сказал: что, вы никого не купите взамен? Мне ответили: нет, Дик, давай поднимай молодых. Когда мы расстались и пришел Спаллетти, ему купили всех, кого он хотел. Это было странно. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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