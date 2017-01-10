Диегу, Марсинью и Фомин покинут "Уфу"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что Диегу, Марсинью и Семен Фомин не полетят на сбор с командой. Игроки покинут команду в это трансферное окно. Также уфимцы пока не планируют подписывать новичков.

- На сбор не поедут Марсинью, Диегу и Фомин, - цитирует ТАСС Газизова. - У них полгода до окончания контракта, так что все может быть. Попробуем найти им клубы, но предложений пока нет. Новичков на первом сборе не будет. Будковский? Он интересный футболист, но слишком дорогой для нас.