17:52 22 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Диегу Карлос покинет "Уфу"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что в ближайшее время команду покинет нападающий Диегу Карлос. Ранее с клубом расторгли соглашения Семен Фомин и Марсинью.

– У Диего остается полгода до окончания контракта, естественно, идет переговорный процессс, – цитирует ТАСС Газизова. – Его хотят кое-какие клубы, думаю, мы договоримся уже этой зимой.

Уходят игроки, у которых заканчиваются контракты. Мы не хотим раздувать штат футболистов, потому что последние тенденции для нашего клуба таковы, что мы пытаемся обойтись небольшой обоймой футболистов, скажем, 20 игроков. А опасений по поводу того, что кто-то может уйти, нет никаких: если будут предложения и все будут довольны, мы на это пойдем, то есть в этом плане политика клуба не меняется. Есть кое-какие предложения, но они не устраивают все стороны.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3962064

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