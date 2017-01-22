Диегу Карлос покинет "Уфу"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что в ближайшее время команду покинет нападающий Диегу Карлос. Ранее с клубом расторгли соглашения Семен Фомин и Марсинью.

– У Диего остается полгода до окончания контракта, естественно, идет переговорный процессс, – цитирует ТАСС Газизова. – Его хотят кое-какие клубы, думаю, мы договоримся уже этой зимой.

Уходят игроки, у которых заканчиваются контракты. Мы не хотим раздувать штат футболистов, потому что последние тенденции для нашего клуба таковы, что мы пытаемся обойтись небольшой обоймой футболистов, скажем, 20 игроков. А опасений по поводу того, что кто-то может уйти, нет никаких: если будут предложения и все будут довольны, мы на это пойдем, то есть в этом плане политика клуба не меняется. Есть кое-какие предложения, но они не устраивают все стороны.