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20:58 | Футбол — РФПЛ

Дибров станет гостем программы "По коням!" перед матчем ЦСКА - "Ростов"


Перед матчем 10-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Ростовом" в прямой эфир клубного канала армейцев выйдет программа "По коням!".  Как сообщает официальный сйт клуба, в гостях у CSKA TV будут телеведущий Дмитрий Дибров и продюсер Павел Ващекин. 

В программе также будут использованы сюжеты армейской медиагруппы, прямые включения, интерактив с болельщиками.

Матч ЦСКА - "Ростов" состоится завтра, 16 сентября. Начало игры - в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/pryamoy-efir-cska-tv-na-matche-s-rostovom-1609/

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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