Дибров станет гостем программы "По коням!" перед матчем ЦСКА - "Ростов"

Перед матчем 10-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Ростовом" в прямой эфир клубного канала армейцев выйдет программа "По коням!". Как сообщает официальный сйт клуба, в гостях у CSKA TV будут телеведущий Дмитрий Дибров и продюсер Павел Ващекин.
В программе также будут использованы сюжеты армейской медиагруппы, прямые включения, интерактив с болельщиками.
Матч ЦСКА - "Ростов" состоится завтра, 16 сентября. Начало игры - в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/pryamoy-efir-cska-tv-na-matche-s-rostovom-1609/