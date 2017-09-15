Дибров станет гостем программы "По коням!" перед матчем ЦСКА - "Ростов"

Перед матчем 10-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Ростовом" в прямой эфир клубного канала армейцев выйдет программа "По коням!". Как сообщает официальный сйт клуба, в гостях у CSKA TV будут телеведущий Дмитрий Дибров и продюсер Павел Ващекин.

В программе также будут использованы сюжеты армейской медиагруппы, прямые включения, интерактив с болельщиками.

Матч ЦСКА - "Ростов" состоится завтра, 16 сентября. Начало игры - в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.