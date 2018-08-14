Ди Франческо мог возглавить "Зенит"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо сообщил, что мог работать в чемпионате России. Специалист вел переговоры с "Зенитом" год назад.

- Я подтверждаю, что у меня были переговоры с "Зенитом", меня спросили, интересно ли мне возглавить команду, отмечу, что это было конкретное предложение. Но на тот момент я не хотел заходить слишком далеко, - цитирует Calciomercato слова 48-летнего Ди Франческо. - Когда получил предложение от "Ромы", то не задумывался ни на минуту, чтобы его принять. Также у меня было много других предложений от различных клубов, но настойчивость президента "Ромы" убедила меня выбрать Рим.

Ди Франческо возглавил римский клуб 13 июня 2017 года.

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