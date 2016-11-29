Дейвидас Шемберас: "Слуцкого уже много раз убирали со своего поста из ЦСКА"

Бывший игрок ЦСКА Дейвидас Шемберас уверен в том, что главный тренер армейцев Леонид Слуцкий не останется без работы в случае ухода из клуба. Он отметил, что тренера и раньше убирали со своего поста, однако специалист доказывал свою состоятельность и давал результат.

– Не хочется комментировать слухи. Нужно дождаться решения самого Леонида Викторовича и руководства клуба, и только после этого что-то обсуждать, – сказал Шемберас. – У ЦСКА сейчас не очень хороший период. Да, в Лиге чемпионов не получилось, но ведь команда не потеряла шансов на чемпионство в России. Не сказал бы, что армейцы показывают недостойный футбол. Мы тоже проходили подобный период, когда два года не могли выиграть чемпионат и Кубок. Слуцкого много раз тогда убирали с поста главного тренера, но в итоге он доказал, каким специалистом является. Не сомневаюсь в его квалификации, это специалист высочайшего уровня. И будет жаль, если ЦСКА и Россия потеряют такого тренера. Слуцкий точно не останется без работы. (Сергей АСТАХОВ)

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