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Дейвидас Шемберас: "Отставка Слуцкого - не выход. Он себя не исчерпал"

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Бывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас выступил в защиту главного тренера чемпионов России Леонида СлуцкогоАрмейские фанаты уже второй матч кряду вывешивают в адрес рулевого красно-синих оскорбительные баннеры.

 
2010 год. Дейвидас ШЕМБЕРАС и Леонид СЛУЦКИЙ.Дейвидас Шемберас: "Недопустимо так оскорблять Слуцкого!"

– Как относитесь к мнению некоторых специалистов, что Слуцкий в ЦСКА себя исчерпал?

– Негативно. Он всем все доказал. Более того, считаю, у Леонида Викторовича огромный потенциал, он еще может вырасти как тренер. Будет расти. Так что отставка – это не выход. В ЦСКА он себя точно не исчерпал.

– Его в какой-то мере подкосила сборная?

– Считаю, что тот негатив, который возник вокруг него после Euro, тянется до сих пор. Да, сборная выступила неудачно, однако, положа руку на сердце, у вашей сборной было мало шансов чего-то серьезного добиться на том турнире. Так или иначе, Леонид Викторович – сильный человек, он справится с этим давлением.

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