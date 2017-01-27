14:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Девич определился с игровым номером в "Ростове"

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Нападающий "Ростова" Марко Девич, перешедший в команду этой зимой, будет выступать за новый клуб под 33-м номером, сообщает пресс-служба ростовчан. Контракт 33-летнего украинца с "Ростовом" рассчитан на полтора года.

Девич стал свободным агентом после того, как в декабре "Рубин" решил не продлевать с ним соглашение. За казанский клуб нападающий провел с февраля 2014 года 41 матч, в которых отметился 11 голами. В текущем сезоне на счету Девича 2 гола в 10 встречах.

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Материалы REN-TV

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