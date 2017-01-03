Девич не определился с новым клубом

Бывший нападающий "Рубина" Марко Девич сообщил, что на данный момент не определился с тем, где продолжит карьеру, сообщает Sportarena. Контракт форварда с казанцами был рассчитан до 31 декабря 2016 года. Сейчас 33-летний серб является свободным агентом.

Нападающий не стал делиться предпочтениями с вариантами продолжения карьеры. Он оставил без комментария вопрос о возможности своего возвращения на Украину, где защищал цвета "Волыни", "Металлиста" и "Шахтера". Также Девич не стал утвердительно говорить о продолжении карьеры в России или о возможном переезде в Европу.

Напомним, Девич выступал за "Рубин" с февраля 2014 года. В составе казанцев он провел 49 матчей и забил 14 мячей.