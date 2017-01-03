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Девич не определился с новым клубом

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Бывший нападающий "Рубина" Марко Девич сообщил, что на данный момент не определился с тем, где продолжит карьеру, сообщает Sportarena. Контракт форварда с казанцами был рассчитан до 31 декабря 2016 года. Сейчас 33-летний серб является свободным агентом.

Нападающий не стал делиться предпочтениями с вариантами продолжения карьеры. Он оставил без комментария вопрос о возможности своего возвращения на Украину, где защищал цвета "Волыни", "Металлиста" и "Шахтера". Также Девич не стал утвердительно говорить о продолжении карьеры в России или о возможном переезде в Европу.

Напомним, Девич выступал за "Рубин" с февраля 2014 года. В составе казанцев он провел 49 матчей и забил 14 мячей.

Дополнительная информация

https://sportarena.com/football/upl/devich-ne-znaet-vernetsya-li-v-ukrainu/

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