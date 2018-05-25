"Детсад вырастает и женится, а я старею? Нифига!" Радимов поздравил Гасилина с днем свадьбы

Бывший главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поздравил своего экс-подопечного Алексея Гасилина с днем свадьбы. Форвард "Амкара" выступал за дубль питерцев в 2016 году, проведя 19 матчей и забив 8 голов в ФНЛ.

"Приходят в команду – детский сад, ей-богу. Не все, конечно, но по преимуществу. Не успеешь оглянуться – уже пошли романы, страдания, любовь и прочее. А потом глядишь - женятся. Фигасе! Детсад вырастает и женится, а я, получается, старею? Ну нееее! Нифига! Не дождетесь! Буду считать себя не старшим, но более опытным товарищем, по надобности - и советчиком. Только не дедком! Пацаном! Который сам учится у них и останавливаться не собирается. Словом, дорогие молодожены Гасилины, Катя и Леша – с началом взрослой жизни! P.S. По-любому, лучше пока гулять на свадьбах пацанов, чем на крестинах их внуков", - написал Радимов в Инстаграме.