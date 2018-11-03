"Детей вы отравили, И свалили все на юг". Болельщики "Спартака" - руководству

Болельщики "Спартака" раскритиковали руководство клуба за историю с отравлением в интернате красно-белых.
На матче молодежного первенства России с "Уралом" фанаты вывесили баннер "Кто ответит за мальчишек"? и кричали: "Потравили детей, хей-хей".
+ "Потравили детей, хей-хей"– OlegK (@koshelevoleg) 3 ноября 2018 г.
(Текстовик "Кто ответит за мальчишек?!") pic.twitter.com/d6sbzuSCId
Также звучала кричалка следующего содержания:
Продали и предали
Все что можно вы вокруг.
Детей вы отравили,
И свалили все на юг.
+ новый куплет к "Наше имя выше денег"– OlegK (@koshelevoleg) 3 ноября 2018 г.
Продали и предали
Все что можно вы вокруг.
Детей вы отравили,
И свалили все на юг.
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