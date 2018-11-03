15:08 | Футбол — РПЛ

"Детей вы отравили, И свалили все на юг". Болельщики "Спартака" - руководству

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Болельщики "Спартака" раскритиковали руководство клуба за историю с отравлением в интернате красно-белых.

На матче молодежного первенства России с "Уралом" фанаты вывесили баннер "Кто ответит за мальчишек"? и кричали: "Потравили детей, хей-хей".

 

Также звучала кричалка следующего содержания:

Продали и предали

Все что можно вы вокруг.

Детей вы отравили,

И свалили все на юг.

 

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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