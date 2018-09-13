Дерби ЦСКА - "Спартак" покажут по общедоступному ТВ

Центральный матч 8-го тура РПЛ, в котором сыграют ЦСКА и "Спартак", будет показан по общедоступному телевидению, сообщает "Матч ТВ". Встреча состоится 23 сентября в 19:00 на "ВЭБ Арене". При этом ответный матч, который состоится во втором круге, будет доступен только платно.
После шести туров ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков. "Спартак" с 14 очками располагается на второй строчке.
Все о чемпионате России - здесь
Опрос
Дополнительная информация
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI894056_Match_TV_pokazhet_derbi_CSKA__Spartak_v_8_m_ture_RPL