16:02 | Футбол — РПЛ

Дерби ЦСКА - "Спартак" покажут по общедоступному ТВ

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Центральный матч 8-го тура РПЛ, в котором сыграют ЦСКА и "Спартак", будет показан по общедоступному телевидению, сообщает "Матч ТВ". Встреча состоится 23 сентября в 19:00 на "ВЭБ Арене". При этом ответный матч, который состоится во втором круге, будет доступен только платно.

После шести туров ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков. "Спартак" с 14 очками располагается на второй строчке.

ЦСКА - Спартак М

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Дополнительная информация

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI894056_Match_TV_pokazhet_derbi_CSKA__Spartak_v_8_m_ture_RPL

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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