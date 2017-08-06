Дерби ЦСКА - "Спартак" доверят судить полковнику?

Вокруг назначения арбитра на матч 6-го тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак", который пройдет 12 августа, складывается необычная ситуация: его некому судить. На такие поединки принято назначать столичных судей. И, казалось бы, эту игру можно было бы доверить Сергею Карасеву. Но он вместе с еще одним москвичом Алексеем Еськовым и лучшим рефери прошлого сезона по версии РФС Владиславом Безбородовым улетает на сбор УЕФА.

Другой московский арбитр Игорь Федотов пропустил полгода и только на днях был возвращен в премьер-лигу. А самый опытный из действующий судей Алексей Николаев в 6-м туре вроде бы уезжает в Хабаровск на игру "СКА-Хабаровск" - "Рубин".

По неофициальным данным, есть вероятность, что игру ЦСКА со "Спартаком" доверят Владимиру Сельдякову. Между прочим, полковнику МЧС. На матче мог бы работать Сергей Лапочкин. Но он судит три тура подряд (с 3-го по 5-й) и неизвестно, выдержит ли такую нагрузку. В первую очередь, психологическую. (Александр БОБРОВ)