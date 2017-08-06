Дерби ЦСКА - "Спартак" доверят судить полковнику?

Вокруг назначения арбитра на матч 6-го тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак", который пройдет 12 августа, складывается необычная ситуация: его некому судить. На такие поединки принято назначать столичных судей. И, казалось бы, эту игру можно было бы доверить Сергею Карасеву. Но он вместе с еще одним москвичом Алексеем Еськовым и лучшим рефери прошлого сезона по версии РФС Владиславом Безбородовым улетает на сбор УЕФА.
Другой московский арбитр Игорь Федотов пропустил полгода и только на днях был возвращен в премьер-лигу. А самый опытный из действующий судей Алексей Николаев в 6-м туре вроде бы уезжает в Хабаровск на игру "СКА-Хабаровск" - "Рубин".
По неофициальным данным, есть вероятность, что игру ЦСКА со "Спартаком" доверят Владимиру Сельдякову. Между прочим, полковнику МЧС. На матче мог бы работать Сергей Лапочкин. Но он судит три тура подряд (с 3-го по 5-й) и неизвестно, выдержит ли такую нагрузку. В первую очередь, психологическую. (Александр БОБРОВ)
- Рубин
- Сергей Карасев (судья)
- Владислав Безбородов
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Еськов (судья)
- Спартак (футбол)
- СКА-Хабаровск
- Алексей Николаев (судья)
- Сергей Лапочкин-мл. (судья)
- Игорь Федотов
- Владимир Сельдяков
Почти
Не могут у нас нормальный чемпионат проводить . Все время и везде не хватает хороших аналитиков и людей способных проводить такие турниры . Бедная страна ...
16:55 6 августа
marksan
Millwall82______ Вообще-то, вы правы, по дембелю Федун - полковник! Так что есть ещё повод посмеяться! Мы все под полканами!
16:38 6 августа
ВСЕНАМАЧТУ
ЖАРЕНЫМ МЯСОМ ЗАПАХЛО...
16:35 6 августа
Millwall82
Федуну что ли? Он по званию как раз полковник.
16:34 6 августа
Таки да
Полковник! Иди сюда, полковник! (с)
16:12 6 августа